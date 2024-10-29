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Sözcü TV Ekranlarında Gergin Anlar: Ümit Özdağ Yayını Terk Etti

Sözcü TV Ekranlarında Gergin Anlar: Ümit Özdağ Yayını Terk Etti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 23:01

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV ekranlarında katıldığı programda, CHP'li Umut Akdoğan'ın yayına alınmak istemesi sonrası stüdyoyu terk etti. 

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sunduğu Kitabın Ortası programına katıldı. Özdağ, programda CHP'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tutumunu eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sunduğu Kitabın Ortası programına katıldı. Özdağ, programda CHP'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tutumunu eleştirdi.

Ancak bu sırada Sözcü TV yayınına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanmak istemesi Özdağ'ı sinirlendirdi. Özdağ, yayını terk etti.

Ancak bu sırada Sözcü TV yayınına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanmak istemesi Özdağ'ı sinirlendirdi. Özdağ, yayını terk etti.

Özdağ muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

Özdağ muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. 

Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. 

Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. 

Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.'

İşte o anlar 👇

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