Sözcü TV Ekranlarında Gergin Anlar: Ümit Özdağ Yayını Terk Etti

'Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir.

Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum.

Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz.

Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.'