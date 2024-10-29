Sözcü TV Ekranlarında Gergin Anlar: Ümit Özdağ Yayını Terk Etti
Sözcü TV Ekranlarında Gergin Anlar: Ümit Özdağ Yayını Terk Etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV ekranlarında katıldığı programda, CHP'li Umut Akdoğan'ın yayına alınmak istemesi sonrası stüdyoyu terk etti.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV’de Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sunduğu Kitabın Ortası programına katıldı. Özdağ, programda CHP'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tutumunu eleştirdi.
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Ancak bu sırada Sözcü TV yayınına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanmak istemesi Özdağ'ı sinirlendirdi. Özdağ, yayını terk etti.
Özdağ muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:
İşte o anlar 👇
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