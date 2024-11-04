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TÜİK, Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık 48,58'e Geriledi! Kira Zam Oranı da Belli Oldu

TÜİK, Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık 48,58'e Geriledi! Kira Zam Oranı da Belli Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.11.2024 - 10:03 Son Güncelleme: 04.11.2024 - 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ekim ayında 2,88 arttı. Yıllık ise 48,58'e geriledi. 

Enflasyon bir önceki ay yüzde 49,38 olarak açıklanmıştı. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığındaydı.

Ekim ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre kasım ayında kira zam tavanı yüzde 62,02 oldu.

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Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak kaydedildi.

Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek artış yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Yüzde 4,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,52 ile haberleşme takip eden gruplar.

Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığındaydı. Açıklanan aylık 2,88'lik rakam beklentilerin üzerinde geldi.

Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığındaydı. Açıklanan aylık 2,88'lik rakam beklentilerin üzerinde geldi.

Merkez Bankası, geçen ay bir kez daha politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Hâlâ Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali olduğunu düşünenler olsa da bu yılın kalan kısmında faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin sayısı azaldı.

Merkez Bankası, geçen ay bir kez daha politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Hâlâ Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali olduğunu düşünenler olsa da bu yılın kalan kısmında faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin sayısı azaldı.

Ekim ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre kasım ayında kira zam tavanı ise yüzde 62,02 oldu.

Ekim ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre kasım ayında kira zam tavanı ise yüzde 62,02 oldu.

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