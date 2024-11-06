Simpsonlar ABD Seçimlerinde Yanıldı! Başkanlık Seçimleri Kehaneti Fiyaskoyla Sonuçlandı

ABD’nin 1990 yılından bu yana yayınlanan en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) koronavirüsten, 2017’de Donald Trump’ın başkanlığa geçmesine kadar pek çok konuyu bölümlerinde işleyerek bilmesiyle dikkat çekiyor. Dünyada artık ‘Simpsonlar Kehaneti’ ortaya çıkarken dizinin geçmiş bölümlerinde Kamala Harris’in başkanlık koltuğuna oturacağına dair kehanetinde yanıldığı ileri sürüldü.