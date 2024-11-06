Simpsonlar ABD Seçimlerinde Yanıldı! Başkanlık Seçimleri Kehaneti Fiyaskoyla Sonuçlandı
Simpsonlar ABD Seçimlerinde Yanıldı! Başkanlık Seçimleri Kehaneti Fiyaskoyla Sonuçlandı
ABD’nin 1990 yılından bu yana yayınlanan en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) koronavirüsten, 2017’de Donald Trump’ın başkanlığa geçmesine kadar pek çok konuyu bölümlerinde işleyerek bilmesiyle dikkat çekiyor. Dünyada artık ‘Simpsonlar Kehaneti’ ortaya çıkarken dizinin geçmiş bölümlerinde Kamala Harris’in başkanlık koltuğuna oturacağına dair kehanetinde yanıldığı ileri sürüldü.
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Simpsonlar, 'en uzun soluklu dizi' olarak ABD tarihine geçti. Dizinin ilk bölümü 1990 yılında yayınlandı ve dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip oldu. Öyle ki prestijli ödüllerin sahibi Simpsonlar, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi seçildi.
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Simpsonlar'ı öne çıkaran ve farklı yapan şeylerden en önemlisi de 'kehanetleri'...
5 Kasım 2024 Salı günü ABD seçimleri başladı. Oy sayımı devam ederken Donald Trump, en güçlü rakibi Kamala Harris karşısında zaferini ilan etti.
Peki Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçek oldu mu? Sanıyorum ki bu sorunun yanıtı 'hayır.'
Şimdi sizi Simpsonlar’ın 2000 yılında yayınlanan ‘Bart To The Future’ bölümüne götürelim… Bu bölümde ‘Lisa’ isimli karakter ABD’nin ‘ilk kadın başkanı’ olarak tasvir edildi.
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Lisa, bölümde “Başkan Trump’tan epey bir bütçe sıkıntısı devraldık” sözlerini kullanıyor.
Lisa karakterinin görünüşü Harris’le pek uymasa da bölümde mor takım elbisesi ve inci kolyesi, Kamala Harris’in yemin törenindeki kıyafetiyle neredeyse aynı.
Bu benzerlik sosyal medyada viral oldu ve “Kamala Harris, başkan olacak” kehanetini ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları Harris’in seçimi kazanacağını ifade etti.
Ancak Simpsonlar bu kehanetinde yanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Trump, 50 eyaletin 26’sında galip geldi.
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