Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri: ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?

Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri: ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 13:59

1990 yılından bu yana yayınlanan Simpsonlar (The Simpsons) bölümlerinde pek çok tahmin ve kehanetlere yer vermesiyle biliniyor. Trump’ın ABD başkanı olacağını ve Covid-19 pandemisini önceden bildiği iddia edilen Simpsonlar 2025 kehanetleriyle öne çıktı. Dizinin yıllar önce yayınlanan bölümünde ise ABD başkanlık yarışında yer alan Kamala Harris ile ilgili olduğu ileri sürülen bir kehaneti ise şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Orta sınıf Amerikan ailesini parodi bir şekilde anlatan Simpsonlar 1989 yılından bu yana yayınlanıyor. 770 bölüme ulaşan dizi hasılat rekorları kırdı, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi seçildi.

Orta sınıf Amerikan ailesini parodi bir şekilde anlatan Simpsonlar 1989 yılından bu yana yayınlanıyor. 770 bölüme ulaşan dizi hasılat rekorları kırdı, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi seçildi.

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinde yaşanan pek çok olayın gerçek hayatta karşımıza çıkmasıyla ‘Simpsonlar kehaneti’ doğdu.

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinde yaşanan pek çok olayın gerçek hayatta karşımıza çıkmasıyla ‘Simpsonlar kehaneti’ doğdu.

Dizinin yıllar önce yayınlanan bölümlerinde Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesi, Covid-19 pandemisini bilmesi “Simpsonlar yaşananlar önceden işliyor mu?” sorusunu ortaya çıkardı.

Dizinin yıllar önce yayınlanan bölümlerinde Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesi, Covid-19 pandemisini bilmesi “Simpsonlar yaşananlar önceden işliyor mu?” sorusunu ortaya çıkardı.

Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri

Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri

Çizgi dizinin 2025 kehanetleri bu kez ortaya atıldı. Önceki yayınlanan bölümlerde ABD ve Çin arasında nükleer çatışma riskinin doğabileceği ileri sürüldü.

Bir başka kehanet ise gelecek sene bir güneş fırtınası olacağı yönünde. Bu senaryo gerçekleşirse elektronik eşyalar kullanılamaz hale gelecek.

2026 yılı kehanetine göre ise dolar değer kaybedecek ve sanal para birimleri yaygın şekilde kullanılacak.

2026 yılı kehanetine göre ise dolar değer kaybedecek ve sanal para birimleri yaygın şekilde kullanılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?

ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?

Dizinin 2000 yılı mart ayında yayınladığı bölümde ABD başkanının bir kadın olacağı öngörüldü.

Bu teori bu günlerde ABD başkanlığında yarışan Kamala Harris’in ABD tarihinin ilk kadın başkanı olacağı yönünde değerlendirildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın