Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri: ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?
Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri: ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?
1990 yılından bu yana yayınlanan Simpsonlar (The Simpsons) bölümlerinde pek çok tahmin ve kehanetlere yer vermesiyle biliniyor. Trump’ın ABD başkanı olacağını ve Covid-19 pandemisini önceden bildiği iddia edilen Simpsonlar 2025 kehanetleriyle öne çıktı. Dizinin yıllar önce yayınlanan bölümünde ise ABD başkanlık yarışında yer alan Kamala Harris ile ilgili olduğu ileri sürülen bir kehaneti ise şaşırttı.
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Orta sınıf Amerikan ailesini parodi bir şekilde anlatan Simpsonlar 1989 yılından bu yana yayınlanıyor. 770 bölüme ulaşan dizi hasılat rekorları kırdı, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi seçildi.
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Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisinde yaşanan pek çok olayın gerçek hayatta karşımıza çıkmasıyla ‘Simpsonlar kehaneti’ doğdu.
Dizinin yıllar önce yayınlanan bölümlerinde Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesi, Covid-19 pandemisini bilmesi “Simpsonlar yaşananlar önceden işliyor mu?” sorusunu ortaya çıkardı.
Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri
2026 yılı kehanetine göre ise dolar değer kaybedecek ve sanal para birimleri yaygın şekilde kullanılacak.
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ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?
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