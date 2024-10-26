Simpsonlar’dan 2025 Kehanetleri: ABD Tarihinde İlk Kadın Başkan Kamala Harris mi Olacak?

1990 yılından bu yana yayınlanan Simpsonlar (The Simpsons) bölümlerinde pek çok tahmin ve kehanetlere yer vermesiyle biliniyor. Trump’ın ABD başkanı olacağını ve Covid-19 pandemisini önceden bildiği iddia edilen Simpsonlar 2025 kehanetleriyle öne çıktı. Dizinin yıllar önce yayınlanan bölümünde ise ABD başkanlık yarışında yer alan Kamala Harris ile ilgili olduğu ileri sürülen bir kehaneti ise şaşırttı.