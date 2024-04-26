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Kehanetleriyle Meşhur 'Simpsonlar' Dizisindeki Beklenmedik Ölüm İzleyenleri Şoke Etti!

Kehanetleriyle Meşhur 'Simpsonlar' Dizisindeki Beklenmedik Ölüm İzleyenleri Şoke Etti!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 11:14

Simpsonlar'ın 35. sezonunun 15. bölümünde Moe'nun Barı'nın müdavimi Larry Dalrymple karakterinin ölmesi dizinin hayranlarını şok etti. Dizinin yaratıcısı bu şoke edici ölüm hakkında bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!

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1989 yılından beri ekranlarımıza gelen Simpsonlar animasyon dizisi, Springfield adlı kurgusal bir şehirde yaşayan Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin gözünden Amerikan kültürünü, toplumunu ve televizyonunu hicveden bir parodi.

1989 yılından beri ekranlarımıza gelen Simpsonlar animasyon dizisi, Springfield adlı kurgusal bir şehirde yaşayan Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin gözünden Amerikan kültürünü, toplumunu ve televizyonunu hicveden bir parodi.

Dizi genelde gündeme Simpsonlar kehanetleriyle gündeme geliyor. Dizinin günümüz siyasi ya da toplumsal olayları önceden bildiğine dair pek çok spekülasyon yapılıyor. Ancak Simpsonlar bu sefer bir kehanetle değil bir ölümle gündemde. Zira dizide ölen insan çok olmuyor.

Her şey 21 Nisan'da yayınlanan Simpsonlar'ın 35. sezonunun 15. bölümünde Moe'nun Barı'nın müdavimi Larry Dalrymple karakterinin ölümüyle başladı. Larry'nin ölümü hem izleyicileri hem de Homer ve arkadaşlarını resmen şoke etti. Hayranlar neye uğradığını şaşırdı.

Her şey 21 Nisan'da yayınlanan Simpsonlar'ın 35. sezonunun 15. bölümünde Moe'nun Barı'nın müdavimi Larry Dalrymple karakterinin ölümüyle başladı. Larry'nin ölümü hem izleyicileri hem de Homer ve arkadaşlarını resmen şoke etti. Hayranlar neye uğradığını şaşırdı.

Larry Dalrymple karakteri dizide arka planda yer alıyordu ve ilk defa 1989 yılında ortaya çıkmıştı. Genellikle Moe'nun Barı'nda Homer Simpson ve arkadaşlarının yanında görünüyordu ve ara sıra birkaç replik söylüyor ya da söylemiyordu.

Larry Dalrymple karakteri dizide arka planda yer alıyordu ve ilk defa 1989 yılında ortaya çıkmıştı. Genellikle Moe'nun Barı'nda Homer Simpson ve arkadaşlarının yanında görünüyordu ve ara sıra birkaç replik söylüyor ya da söylemiyordu.

Screen Rant'in haberine göre dizinin yapımcısı Tim Long, Larry'nin ölümü için hayranlardan özür diledi. TMZ'ye konuşan Long yaptığı açıklamada,

Screen Rant'in haberine göre dizinin yapımcısı Tim Long, Larry'nin ölümü için hayranlardan özür diledi. TMZ'ye konuşan Long yaptığı açıklamada,

'Larry'nin ölümü için hayranlardan özür dilerim. Ama ben bu ölümü yazarak hayranları etkilemek istemiştim ve etkilediğini gördüm de. Bu beni çok rahatlattı. Çünkü bu hâlâ dizinin sevilerek izlendiğini gösteriyor. Ama hayranlar sakın korkmasın. Simpsonlar'daki önemli karakterleri öldürmeye niyetimiz yok' dedi.

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