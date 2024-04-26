Kehanetleriyle Meşhur 'Simpsonlar' Dizisindeki Beklenmedik Ölüm İzleyenleri Şoke Etti!

'Larry'nin ölümü için hayranlardan özür dilerim. Ama ben bu ölümü yazarak hayranları etkilemek istemiştim ve etkilediğini gördüm de. Bu beni çok rahatlattı. Çünkü bu hâlâ dizinin sevilerek izlendiğini gösteriyor. Ama hayranlar sakın korkmasın. Simpsonlar'daki önemli karakterleri öldürmeye niyetimiz yok' dedi.