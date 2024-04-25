Deepfake Teknolojisiyle Çekilen 'Putin' Filmi Tartışmalara Neden Oldu!
Deepfake Teknolojisiyle Çekilen 'Putin' Filmi Tartışmalara Neden Oldu!
Polonyalı yönetmen Patryk Vega'nın deepfake teknolojisiyle oluşturduğu 'Putin' filmi önümüzdeki eylül ayında 35 ülkede gösterime giriyor. Ancak film konusu ve ilginç sahneleriyle tartışmalara neden oluyor. Detaylar içerikte!
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Deepfake teknolojisinin ne olduğunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir görüntü ya da videoda yer alan bir kişinin görünüşü yapay sinir ağları kullanılarak başka bir kişinin görüntüsü ile değiştirilir. Özellikle ünlülerin sahte pornografik görüntülerinin, siyasi liderlerin sahte konuşmalarının finansal yalan haberlerin üretilmesinde kullanılır ve izleyeni aldatır.
Günümüzde pek çok ünlü insan hatta sade vatandaşlar bile deepfake teknolojisinden olumsuz şekilde etkilenir. Dünyanın pek çok yerinde yüzü, yetişkin filmlerde kullanılan bir sürü mağdur insan vardır. Ama sıradaki haberimizde deepfake teknolojisinin bir film için kullanıldığını görüyoruz.
The Guardian'ın haberine göre Polonyalı yönetmen Patryk Vega, deepfake teknolojisini kullanarak Rusya lideri Vladimir Putin'in hayatını konu alan 'Putin' filmini çekti.
Psikolojik korku türündeki film, Putin'in çocukluğunu, iktidara yükselişini, ABD ile ilişkilerini ve Çeçenistan ve Ukrayna savaşlarını konu alıyor. Putin'in yapay zekayla canlandırıldığı filmde siyasi lider diktatör olarak gösteriliyor.
Polonya'daki AIO stüdyosu bu İngilizce film için 3 yıl çalıştığını belirtiyor ve 'Putin'in önümüzdeki eylül ayında 35 ülkede gösterime gireceğini duyuruyor.
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Polonyalı yönetmen Vega yaptığı açıklamada,
Ancak Vega'nın yapay zekayla üretilen biyografik 'Putin' filmi Polonya'da tartışmalara da sebep oldu. Filmin fragmanında siyasi liderin dövüş sanatlarında yer aldığı, Boris Yeltsin ile yüzleştiği ve kirli bir bebek bezi taktığı görüldü.
'Putin' filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz.
Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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Putin'i kahraman gösterecek halleri yokdu zaten ABD sinemasının turkiyeyide genelde hep Suriye gibi yada arab lar gibi gosteriyo nerdeyse sokak bir deve oda ... Devamını Gör
çok yakışmış 😁
mükemmmel olmus böyle devam😁