Deepfake Teknolojisiyle Çekilen 'Putin' Filmi Tartışmalara Neden Oldu!

'Filmimiz çağdaş siyasetin en tartışmalı isimlerinden biri olan Putin'in eylemlerine ışık tutuyor. Deepfake teknolojisini kullandık çünkü Putin'i 20 bin sahne için stüdyoya çağırma imkanımız yoktu. Biz de sinematik bir karakter yaratmak için yapay zekayı kullandık. 'Putin' filmi onu anlamak isteyenler için bir kılavuz niteliğinde olacak' dedi.