Gelmiş Geçmiş En İyi Komedilerden Biri Olan 'The Office'in Yeni Dizisinin İlk İki Oyuncusu Belli Oldu!
Gelmiş Geçmiş En İyi Komedilerden Biri Olan 'The Office'in Yeni Dizisinin İlk İki Oyuncusu Belli Oldu!
9 sezon boyunca yayınlanan ve adeta bir kült haline gelen 'The Office' dizisinin yeni versiyonu için çalışmalara başlandı. Hikayesi ve karakter ayrıntıları gizli tutulan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ilk iki isim belli oldu. Detaylar içerikte!
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Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımı 'The Office' 2001'de yayınlanmış ve iki sezon sürerek dizi dünyasında büyük beğeni toplamıştı.
İngiliz yapımının ardından gelen ABD yapımı 'The Office' dizisi de 2005-2013 yılları arasında yayınlanmış ve son yılların en kült dizilerinden biri haline gelmişti.
Başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski'nin yer aldığı dizi Pensilvanya'daki bir kağıt şirketinin bir şubesinde yaşanan komik durumları ele almıştı.
'The Office'nin yaratıcısı Greg Daniels da geçtiğimiz yıl dizinin yeni bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bu haberin ardından dizinin hayranları eski oyuncuların diziye dönüp dönmeyeceğini merak eder olmuştu.
Steve Carell liderliğindeki diziyle aynı dünyada geçecek olan ancak yeni bir ofiste çalışan yeni karakterlere odaklanacak bu dizinin ayrıntıları yavaş yavaş belli olmaya başladı.
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Dizinin ilk oyuncularının kim olacağı belli oldu. 'The Office'in yeni versiyonunda rol alacak ilk iki ismin Sabrina Impacciatore...
... ve Domhnall Gleeson olduğu açıklandı. Ancak diğer oyuncular henüz belli değil.
Ayrıca dizinin hikayesi ve karakter ayrıntıları da hâlâ gizli tutuluyor. Peki siz 'The Office'in yeni versiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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