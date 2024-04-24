Serenay Sarıkaya'nın Başrolde Olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Dizisinin Fragmanına Gelen Tepkiler
Serenay Sarıkaya'nın Başrolde Olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Dizisinin Fragmanına Gelen Tepkiler
Netflix, 9 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden yeni bir fragman paylaştı. Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu bu dizinin fragmanına ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.
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Netflix'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yayın tarihi belli olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Netflix, dizinin 9 Mayıs tarihinde dijital platformda yer alacağını haber vermişti.
Tabii Serenay Sarıkaya başrolde olduğu için dizi herkes için büyük bir merak konusu. Ona eşlik eden oyuncu kadrosu da bir o kadar şahane. Sarıkaya'ya Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer eşlik ediyor.
Ay Yapım imzalı dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor. 'Kimler Geldi Kimler Geçti' izleyicilere ilişkilerin, aşkların ve arkadaşların günümüzde nasıl modern sancılara yol açtığına dair güzel bir hikaye sunuyor.
Dizinin hikayesine gelecek olursak Serenay Sarıkaya'yı avukat Leyla Taylan rolünde görüyoruz. Leyla ihanetle sonuçlanan ilk aşkının acısından kurtulmak için yıllar sonra kendini flört dünyasına atıyor.
Ayrılığın acısından kurtulduğu sırada ise "yılın boşanma davası" sayılan bir davada Tuba Tepelioğlu’nun vekili oluyor. Ama karşısındaki çok güçlü bir rakiptir. Bakalım Leyla Taylan, 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan'a karşı vekilini nasıl savunacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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Netflix, merakla beklenen 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinden bugün bir fragman daha paylaştı. Gelin önce fragmana sonra gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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