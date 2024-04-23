Duvara Karşı Filminin Usta Yönetmeni Fatih Akın'ın Yeni Projesine Ünlü Bir Oyuncu Katıldı
Duvara Karşı Filminin Usta Yönetmeni Fatih Akın'ın Yeni Projesine Ünlü Bir Oyuncu Katıldı
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Yönetmen Fatih Akın, Türk ve Alman sinemasının en başarılı isimlerinden biri. Aşka Ruhunu Kat (Soul Kitchen), Altın Eldiven (Der goldene Handschuh), Temmuz'da (Im Juli) ve Duvara Karşı (Gegen die Wand) filmleri Akın'ın en çok beğenilen yapımları arasında.
2004'te Duvara Karşı ile Altın Ayı kazandı, Yaşamın Kıyısında (The Edge of Heaven) filmiyle 2007'de Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü kazandı. 2022 yılında gangster draması Ren Altını (Rheingold) ile de Almanya'da bugüne kadar en büyük çıkışını yakaladı.
Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, şimdilerde yeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlk olarak 2022'de duyurulan 'Amrum' filmi 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor ve 12 yaşında ergen bir çocuğun hikayesini anlatıyor.
Amrum'da fok avına çıkan, geceleri balık tutan ve annesinin ailesini beslemesine yardımcı olmak için tarlalarda çalışan 12 yaşındaki Nanning'in hikayesi anlatılıyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre filmin senaryosu, Fatih Akın'ın arkadaşı olan Alman yönetmen ve senarist Hark Bohm'un çocukluk anılarına dayanıyor.
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Film, Almanya'nın Kuzey Denizi'ndeki Amrum adasında geçiyor. Amrum'un çekimlerinin Hamburg'da, Amrum adasında ve Danimarka'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yönetmenin 12. uzun metrajlı filmi olan bu yapımda birbirinden yıldız Alman oyuncular var. Kadroda Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Matthias Schweighöfer ve Detlev Buck yer alıyor.
Truva filmindeki Helen ve Soysuzlar Çetesi'ndeki Bridget von Hammersmark rolüyle hafızalarımıza kazınan Diane Kruger ise Akın'ın filminde başrolde yer alıyor. Amrum'un 2025 yılının Eylül ayında Almanya'da vizyona girmesi bekleniyor.
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