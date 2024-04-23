Duvara Karşı Filminin Usta Yönetmeni Fatih Akın'ın Yeni Projesine Ünlü Bir Oyuncu Katıldı

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Alman yıldız oyuncuların başrolde olduğu 'Amrum' filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2. Dünya Savaşı yıllarında 12 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatan filmin çekimleri Almanya'da ve Danimarka'da gerçekleştirilecek. Detaylar içerikte!