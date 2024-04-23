Netflix'te Heyecanla Beklenen Bridgerton Dizisinin Oyuncularından Seks Sahnesi Uyarısı Geldi
Netflix'te Heyecanla Beklenen Bridgerton Dizisinin Oyuncularından Seks Sahnesi Uyarısı Geldi
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Chris Van Dusen tarafından yaratılan dönem dizisi Bridgerton, 2020 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Dizi, Bridgerton ailesine odaklanıyor ve Julia Quinn'in romanlarındaki rekabetçi sosyete dünyasını ekranlara getiriyor.
Dizinin başrollerinde Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains, Bessie Carter, Nicola Coughlan, Luke Newton ve Phoebe Dynevor yer alıyor.
İzleyenler tarafından çok sevilen dizinin üçüncü sezonunun Netflix'te yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. Sezonun ilk iki bölümü 16 Mayıs ve 13 Haziran'da gösterime girecek.
Bridgerton'ın yıldızları Nicola Coughlan ve Luke Newton geçtiğimiz günlerde Avustralya'daki sohbet programı The Sunday Project'e konuk oldu. İkili, canlandırdıkları karakterler olan Penelope ve Colin'in aralarında keşfettikleri romantizm ve aşk sahneleri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Independent Türkçe'nin haberine göre Nicola Coughlan ve Luke Newton, üçüncü sezondaki seks sahneleri hakkında izleyicileri uyardı. Dizinin hayranlarının gelecek bölümleri büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte izlememelerini söyledi.
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37 yaşındaki İrlandalı oyuncu Nicola Coughlan, "Bu sezon çok romantik sahneler ekranda olacak. Ama lütfen büyüklerinizle izlemeyin. Annem geçen gün biraz izledi ve ben ona atlatarak izlettim" dedi.
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