Chris Hemsworth ve Scarlett Johansson'ın Kadroda Olduğu 'Transformers One'ın İlk Fragmanı Uzaydan Yayınlandı!
Chris Hemsworth ve Scarlett Johansson'ın Kadroda Olduğu 'Transformers One'ın İlk Fragmanı Uzaydan Yayınlandı!
Chris Hemsworth'ün Optimus Prime'ı seslendirdiği animasyon filmi Transformers One'dan ilk fragman yayınlandı. Gelin uzayda gösterilen fragmanın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Transformers film serisinin 8. olan Transformers One, hayranlar tarafından heyecanla bekleniyor. Animasyon filmi olarak karşımıza çıkan yapım, The Transformers: The Movie'den (1986) bu yana seriye dayanan ilk uzun metrajlı animasyon filmi olacak.
Josh Cooley tarafından yönetilen filmin seslendirme kadrosunda Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Jon Hamm, Laurence Fishburne ve Steve Buscemi yer alıyor.
Film, Cybertron gezegeninde geçen bir "köken hikayesi" olarak tanımlanıyor. Optimus Prime ve Megatron arasındaki ilişkiye ve onların baş düşmanları ve Autobotların ve Decepticon'un liderleri olmalarına yol açan koşullara odaklanıyor.
Filmin üretim şirketi Paramount Pictures, Chris Hemsworth'ün Optimus Prime'ı seslendirdiği Transformers One'ın fragmanını bu sabah uzayda yayınlayarak hayranlara bir sürpriz yaptı.
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Transformers One filmi 20 Eylül'de vizyona girecek. Siz de filmi merakla bekleyenlerden misiniz? Yorumlara buyrun!
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