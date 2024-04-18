Göbek Deliğinden Geldim! Johnny Depp, Son Filminde Yaramaz ve Seksi Fransa Kralını Oynamak İstememiş

'Bu rol bana teklif edildiğinde çok şaşırdım. Kentucky'nin doğusuna geri dönüyorsunuz ve dünyanın göbek deliği gibi olan bir yerden kalkıp Fransa kralını oynuyorsunuz. Bana çok anlamsız geldi. Maïwenn'i vazgeçirmeye çalıştım. Beni dinlemedi bile ve beni kadroya alarak büyük cesaret gösterdi' sözlerini dile getirdi.