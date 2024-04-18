Göbek Deliğinden Geldim! Johnny Depp, Son Filminde Yaramaz ve Seksi Fransa Kralını Oynamak İstememiş
Göbek Deliğinden Geldim! Johnny Depp, Son Filminde Yaramaz ve Seksi Fransa Kralını Oynamak İstememiş
Eski eşine açtığı iftira davası sonuçlanan Johnny Depp, geçtiğimiz yıl Fransız kralını oynadığı 'Jeanne du Barry' filmiyle ekranlara geri döndü. Ancak ünlü oyuncu, yönetmeni kendisini oynatmaktan vazgeçirmeye çalıştığını açıkladı. Gelin filmin ayrıntılarına ve ünlü oyuncunun bu talebine hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Karayip Korsanları serisinin yıldız oyuncusu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasının kendi lehine sonuçlanmasından sonra ilk defa 'Jeanne du Barry' filmiyle ekranlara geri döndü.
15 Nisan günü Londra'da yapılan galasında Johnny Depp kırmızı halıda boy gösterdi. Maïwenn'in hem yazıp hem de yönettiği film, ünlü oyuncunun iftira davalarından sonra en büyük rolü olarak karşımıza çıkıyor.
Johnny Depp bu tarihi dram filminde Kral XV. Louis rolünü canlandırıyor. Film 1743'te yoksul bir terzinin gayri meşru kızı olarak doğan ve cazibesiyle kralın dikkatini çekeren yükselmeye çalışan Jeanne Bécu'nun hayatını konu alıyor. Depp'e yönetmen koltuğundaki Maïwenn başrolde eşlik ediyor.
Jeanne du Barry, 2023 yılının mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapmıştı ve 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Versay Sarayı'nın muhteşem mekanlarında geçen film izleyenler tarafından da çok beğenilmişti. Ancak Maïwenn ve Johhny Depp'in karakterlerinin yaramaz, suçlu ve seksi aşıklar gibi gösterilmesi eleştirilmişti.
Özellikle eleştirmenler Johnny Depp'in XV. Louis’yi canlandırmasını çok gülünç bulmuştu. Eleştirmenlere göre Depp, "Benim bu kıyafetler içinde bu filmde ne işim var" diye çığlık atıyordu ve Orta Amerikalı sesi Versay saraylarını inletiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eleştirmenler bu konuda çok da haksız sayılmaz. Zira Orta Amerikalı Johnny Depp de aynı fikirde sayılır. Independent Türkçe'de yer alan habere göre ünlü oyuncu XV. Louis rolünü kendisine vermekten vazgeçmesi için yönetmeni ikna etmeye çalışmış.
Deadline'a göre ABD'nin Kentucky eyaletinin Owensboro kasabasında doğan Depp yaptığı açıklamada,
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda