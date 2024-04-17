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David Beckham'ın Gelini Nicola Peltz'in 'Lola' Filmi Yoksulluk Pornosu Eleştirilerine Maruz Kaldı

David Beckham'ın Gelini Nicola Peltz'in 'Lola' Filmi Yoksulluk Pornosu Eleştirilerine Maruz Kaldı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 15:32

ABD’li milyarder iş insanı Nelson Peltz’in oyuncu kızı Nicola Peltz Beckham, sınırlı bir şekilde vizyona giren filmi 'Lola' ile eleştirmenlerin odağında. Eleştirmenler Peltz Beckham'ı yoksullukla alay ettiğini söyleyerek suçladı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.theguardian.com/film/2024...
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ABD’li milyarder iş insanı Nelson Peltz’in oyuncu kızı Nicola Peltz Beckham'ı magazin dünyasından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi 2022 yılında dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile dünyaevine girmişti.

ABD’li milyarder iş insanı Nelson Peltz’in oyuncu kızı Nicola Peltz Beckham'ı magazin dünyasından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi 2022 yılında dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile dünyaevine girmişti.

Tabii Nicola Peltz Beckham sadece evliliğiyle değil sinema ve dizi kariyeriyle de çok konuşulan bir isim. Peltz, The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction, Back Roads ve Holidate filmlerinde rol almıştı.

Tabii Nicola Peltz Beckham sadece evliliğiyle değil sinema ve dizi kariyeriyle de çok konuşulan bir isim. Peltz, The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction, Back Roads ve Holidate filmlerinde rol almıştı.

Ancak çok başarılı bir aktris olduğu tartışmalı. Zira 2010 yılı yapımı The Last Airbender filmindeki rolüyle Altın Ahududu Ödülleri töreninde En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Ancak çok başarılı bir aktris olduğu tartışmalı. Zira 2010 yılı yapımı The Last Airbender filmindeki rolüyle Altın Ahududu Ödülleri töreninde En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Nicola Peltz Beckham şimdilerde ilk yönetmenlik denemesi olan 'Lola' filmiyle gündemde. 9 Şubat'ta gösterime giren filmin başrolünde kendisi yer alıyor. Film, Lola James'in küçük kardeşi Arlo'yu evlerinden çıkarmak için para biriktirmesini ve tüm dünyasının kökünden değiştiği trajik bir geceyi konu alıyor.

Nicola Peltz Beckham şimdilerde ilk yönetmenlik denemesi olan 'Lola' filmiyle gündemde. 9 Şubat'ta gösterime giren filmin başrolünde kendisi yer alıyor. Film, Lola James'in küçük kardeşi Arlo'yu evlerinden çıkarmak için para biriktirmesini ve tüm dünyasının kökünden değiştiği trajik bir geceyi konu alıyor.

Ancak film eleştirmenler tarafından sert tepkiyle karşılandı. Eleştirmenler filmi "hazırlanmış bir reklam" ve "yoksulluk pornosu" sözleriyle çok fena eleştiri yağmuruna tuttu.

Ancak film eleştirmenler tarafından sert tepkiyle karşılandı. Eleştirmenler filmi "hazırlanmış bir reklam" ve "yoksulluk pornosu" sözleriyle çok fena eleştiri yağmuruna tuttu.
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Filmde uyuşturucu kullanımı, yoksulluk, ergenlik çağında hamilelik ve seks işçiliği gibi birtakım travmatik olaylar yaşandığı için eleştirmenler Nicola Peltz Beckham'ın yoksulluğu sırf eğlence ve sanat için sömürdüğünü düşünüp suçladı.

Filmde uyuşturucu kullanımı, yoksulluk, ergenlik çağında hamilelik ve seks işçiliği gibi birtakım travmatik olaylar yaşandığı için eleştirmenler Nicola Peltz Beckham'ın yoksulluğu sırf eğlence ve sanat için sömürdüğünü düşünüp suçladı.

Spectrum Culture'da yazan Andrew Burton, filmin yoksullukla alay edilmek için çekildiğini ve ünlü oyuncunun milyarder Nelson Peltz'in kızı olduğunu ima ederek gerçek yoksulluktan anlamadığını dile getirdi.

Spectrum Culture'da yazan Andrew Burton, filmin yoksullukla alay edilmek için çekildiğini ve ünlü oyuncunun milyarder Nelson Peltz'in kızı olduğunu ima ederek gerçek yoksulluktan anlamadığını dile getirdi.

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