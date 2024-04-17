David Beckham'ın Gelini Nicola Peltz'in 'Lola' Filmi Yoksulluk Pornosu Eleştirilerine Maruz Kaldı

ABD’li milyarder iş insanı Nelson Peltz’in oyuncu kızı Nicola Peltz Beckham, sınırlı bir şekilde vizyona giren filmi 'Lola' ile eleştirmenlerin odağında. Eleştirmenler Peltz Beckham'ı yoksullukla alay ettiğini söyleyerek suçladı. Detaylar içerikte!