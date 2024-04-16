Evli Bir Çiftin Hayat Hikayesini Anlatan ve Davalık Olan Netflix Filmiyle İlgili Mahkeme Son Kararını Verdi

'Hikayeyi değiştirdiler ve istedikleri gibi yansıttılar. Neden böyle bir şey yapayım ki? Biz birbirimize aşıktık. Audrey ile gerçekten gurur duyuyordum. O gün onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ama hâlâ beni suçluyorlar. Her gün sosyal medyada saldırıya uğruyorum' demişti.