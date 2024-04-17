6 Ayda 3 Filmde Rol Almıştı! Ünlü Yapımcı Euphoria Yıldızı Sydney Sweeney Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
6 Ayda 3 Filmde Rol Almıştı! Ünlü Yapımcı Euphoria Yıldızı Sydney Sweeney Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Hollywood'un ünlü yapımcılarından biri olan Carol Baum, son zamanların en gözde oyuncusu Sydney Sweeney'i katıldığı bir film gösteriminde yerden yere vurdu. Gelin Baum'un eleştirilerine hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sydney Sweeney, son zamanlarda Hollywood'un en yıldızı parlayan oyuncularından biri. Sweeney'in yıldızı HBO'nun meşhur dizisi Euphoria ile parlamıştı.
Ünlü oyuncu Anyone But You, Madame Web ve Immaculate filmlerinde rol alarak son altı ayda üç filmde boy göstererek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Glen Powell ile birlikte başrolde yer aldığı romantik komedi film Anyone But You, düşük bütçeli olmasına rağmen dünya çapında 200 milyon dolarlık hasılatıyla gişelere damga vurmuştu.
Ancak ünlü oyuncu çok sevilse de onun hakkında olumsuz eleştiriler yapılmıyor da değil. Page Six'te yer alan bir habere göre Hollywood'un tanınmış yapımcılarından biri olan Carol Baum oyuncu hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyor.
Çektiği filmler arasında Father of the Bride, Dead Ringers ve Buffy the Vampire Slayer olan ünlü yapımcı katıldığı bir film gösteriminde 26 yaşındaki oyuncu hakkında oldukça olumsuz şeyler söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Carol Baum yaptığı eleştiride,
Baum daha sonra üniversitede verdiği yapımcılık dersi sırasında öğrencileriyle arasında geçen diyaloğu anlattı. Baum sınıftakilere Sydney Sweeney'in neden bu kadar revaçta olduğunu sorunca öğrencilerinden hiç kimse cevap verememiş.
Siz Sydney Sweeney'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapımcının öğrencilere sorduğu soruyu size soralım. Sweeney neden bu kadar revaçta? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda