Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese Yeniden ve Yedinci Defa Bir Film Çekmeye Başlayacaklarını Duyurdu
Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese Yeniden ve Yedinci Defa Bir Film Çekmeye Başlayacaklarını Duyurdu
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ma...
Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio ikilisi yedinci defa bir araya gelmek için hazırlanıyor. Scorsese'nin dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Frank Sinatra'nın biyografisini çekeceği filmde onu Leonardo DiCaprio oynayacak. Detaylar içerikte!
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Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yönetmen Martin Scorsese ile birlikte en son geçtiğimiz yıl 'Killers of the Flower Moon' filmiyle ekranlarımıza gelmişti. DiCaprio bu filmde Lily Gladstone ve Robert De Niro ile başrolde oynamıştı.
Ünlü oyuncu şimdilerde Scorsese ile yeni bir film projesi üzerinde çalışıyor. Leonardo DiCaprio biyografi türündeki bu filmde efsane şarkıcı ve oyuncu Frank Sinatra'yı canlandırmaya hazırlanıyor.
Adı henüz bilinmeyen ve filmde Leonardo DiCaprio'ya Jennifer Lawrence da eşlik edecek. Lawrence filmde Frank Sinatra’nın ikinci eşi Ava Gardner rolünü canlandıracak. Film Scorsese ile DiCaprio'nun bir araya geldiği yedinci film olacak.
Variety'nin haberine göre film büyük stüdyoların dikkatini çekiyor ama öncelikle Sinatra’nın kızı Tina Sinatra’dan film için onay alınması gerekiyor. Çünkü babasının film haklarını o kontrol ediyor.
Tina Sinatra'dan izin alındıktan sonra Scorsese'nin film çekimlerine başlayacağı düşünülüyor. Ama hem Scorsese'nin hem de DiCaprio'nun çalışma takvimi şu aralar dolu.
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Scorsese Hz. İsa’nın hayatını konu alan 'Life of Jesus' filmini tamamlamak için çalışıyor. DiCaprio da 2025'te vizyona girmesi beklenen yönetmen Paul Thomas Anderson'ın filminde rol alıyor.
Siz Leonardo DiCaprio'nun Frank Sinatra'yı oynaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ava Gardner ile gündemden düşmeyen tutkulu aşklarını DiCaprio-Lawrence'tan izlemek güzel olacağa benziyor. Yorumlara buyrun!
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