Henry Cavill'ın 'Fake' James Bond Fragmanı Tüm Hevesimizi Kursağımızda Bıraktı
Henry Cavill'ın 'Fake' James Bond Fragmanı Tüm Hevesimizi Kursağımızda Bıraktı
YouTube'da yayınlanan bir film fragmanında Henry Cavill'ın yeni James Bond rolünde gözükmesi hayranlarda heyecan yarattı. Ancak durum hiç sanıldığı gibi değildi. Detaylar içerikte!
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Henry Cavill'ı aranızda yeni James Bond olarak görmek isteyenler vardır. Kendisi de bunu istiyordu ama maalesef gerçekleşmedi. Peki ya gerçek olsaydı?
Geçtiğimiz günlerde YouTube'daki KH Studio kanalında Henry Cavill'ın James Bond olduğu bir film fragmanı paylaşıldı.
"Bond 26'dan ilk fragman" olarak paylaşılan video 2.6 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Fragmanda Margot Robbie'nin de Bond kızı olduğu görüldü.
Tabii başta bu video gerçek gibi görülse de durum tamamen farklı. Videonun altında "Lütfen bu videonun yalnızca sanatsal ve eğlence amaçlı oluşturulmuş bir konsept fragman olduğunu unutmayın" yazısının yazması hevesleri kursakta bıraktı.
People'ın haberine göre fragman farklı filmlerden görüntüler ve yapay zeka karışımıyla üretildi. KH Studio yaptığı açıklamada,
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Fragmanı izleyenler, "Biriniz Henry'yi bir sonraki James Bond yapmak için bir dilekçe kampanyası başlatabilir mi?", "Henry kesinlikle yeni James olmalı!!!" ve "Bunun gerçek olması gerekiyor" yorumları yaptı.
KH Studio son aylarda üçüncü bir Top Gun filmi, Andrew Garfield'ın oynadığı yeni bir Spider-Man filmi ve dördüncü bir Back to the Future filmi için sahte bir fragman olmak üzere düzinelerce sahte film fragmanı yarattı.
Henry Cavill'ı Bond rolünde gösterdikleri fragman ise yerden yere vuruldu. Eleştirmenler fragmanı gösterişsiz buldu, Cavill'ın Amerikan aksanının James Bond rolüne uymadığını söyledi. Sizce Cavill Bey'den yeni James Bond olur muydu? Yorumlara buyrun!
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