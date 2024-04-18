Gossip Girl'den Tanıdığımız Yakışıklı Chuck Bass'ın Can Yaman'la Aynı Dizide Rol Alacağı Belli Oldu!
Gossip Girl'den Tanıdığımız Yakışıklı Chuck Bass'ın Can Yaman'la Aynı Dizide Rol Alacağı Belli Oldu!
Can Yaman'ın başrolde olduğu İtalyan dizisi 'Sandokan'ın oyuncu kadrosu bir bir belli oluyor. 2025 yılında seyirciyle buluşması tahmin edilen dizide Can Yaman'a Gossip Girl'den tanıdığımız Ed Westwick de eşlik etmeye hazırlanıyor. Detaylar içerikte!
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Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı İtalyan dizisi Sandokan'un çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Başarısını Türkiye dışına taşıyan Yaman bu dizide başroldeki Malezyalı bir korsan olan Sandokan'a hayat veriyor.
Dizi, arkadaşı Yanez ve mürettebatıyla birlikte Mompracem adasından İngiliz kuvvetlerine saldıran Malezyalı bir korsan olan Sandokan'ın maceralarını ve İngiliz-İtalyan aristokrat Leydi Marianna Guillonk'a aşık olmasını konu alıyor.
Çekimleri 22 Nisan'da başlayacak olan dizi, 1976'da yayınlanan ve kült bir dizi haline gelen 'Sandokan'dan uyarlanıyor. O dönemki dizi, Güneydoğu Asya'da sömürgeci güçlere karşı savaşan bir korsanın maceralarını konu almıştı.
Emilio Salgari'nin kaleme aldığı romanlardan esinlenilerek hazırlanan Sandokan'ın yönetmen koltuğunda Jan Maria Michelini yer alıyor. Can Yaman'a Alessandro Preziosi ve Samuel Kay eşlik ediyor.
Variety'nin haberine göre dizinin kadrosuna birbirinden harika oyuncular dahil oldu. Spartacus: Blood and Sand'den tanıdığımız John Hannah'ın yanı sıra Alanah Bloor, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy ve Samuele Segreto katıldı.
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Ancak diziye katılan oyunculardan biri var ki kadroda adının geçmesi heyecan yarattı. Gossip Girl dizisindeki Chuck Bass rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Ed Westwick de Can Yaman ile birlikte aynı dizide oynayacak.
Ed Westwick, Sandokan'ı yakalamak ve Marianne'in kalbini kazanmak için her şeyi göze alan korsan avcısı Lord James Brooke karakterine hayat verecek.
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