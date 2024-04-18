Gossip Girl'den Tanıdığımız Yakışıklı Chuck Bass'ın Can Yaman'la Aynı Dizide Rol Alacağı Belli Oldu!

Can Yaman'ın başrolde olduğu İtalyan dizisi 'Sandokan'ın oyuncu kadrosu bir bir belli oluyor. 2025 yılında seyirciyle buluşması tahmin edilen dizide Can Yaman'a Gossip Girl'den tanıdığımız Ed Westwick de eşlik etmeye hazırlanıyor. Detaylar içerikte!