Ferzan Özpetek, Yeni Filmini Netflix İtalya Alırken Türkiye'dekinin Almamasına Sitem Etti
Ferzan Özpetek, Yeni Filmini Netflix İtalya Alırken Türkiye'dekinin Almamasına Sitem Etti
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Türk-İtalyan yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek, 'Hamam', 'Harem Suare', 'Karşı Pencere', 'Mükemmel Bir Gün' ve 'İstanbul Kırmızısı' filmleriyle tanınan usta bir isim.
Özpetek'in son filmi 'Bir İstanbul Üçlemesi' 43. İstanbul Film Festivali kapsamında dün izleyicilerle buluştu. Meze, Müzik ve Muhabbet adındaki üç bağımsız kısa filmden oluşan film, hayatı paylaşan insanların bir araya geldiği rakı sofralarını anlatıyor.
Filmin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Serra Yılmaz, Ayta Sözeri, Aslı İnandık, Burak Yamantürk, Yiğit Kirazcı ve Kubilay Aka gibi isimler rol alıyor.
Ferzan Özpetek, filmin gösteriminin ardından 'Bir İstanbul Üçlemesi' Netflix İtalya'da yayınlanacağı halde Türkiye'de yayınlanmamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Gazete Duvar'dan Ezgi Sivrikaya'nın haberine göre usta yönetmen yaptığı açıklamada,
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