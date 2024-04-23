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Ferzan Özpetek, Yeni Filmini Netflix İtalya Alırken Türkiye'dekinin Almamasına Sitem Etti

Ferzan Özpetek, Yeni Filmini Netflix İtalya Alırken Türkiye'dekinin Almamasına Sitem Etti

İtalya Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 14:28 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 14:50

Ferzan Özpetek'in son filmi 'Bir İstanbul Üçlemesi' 43. İstanbul Film Festivali kapsamında izleyicilerle buluştu. Özpetek filmin Netflix İtalya'da yayınlanacağını ancak Türkiye'dekinde yer almayacağını söyledi ve bu konudaki dikkat çeken düşüncelerini belirtti. Detaylar içerikte!

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Türk-İtalyan yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek, 'Hamam', 'Harem Suare', 'Karşı Pencere', 'Mükemmel Bir Gün' ve 'İstanbul Kırmızısı' filmleriyle tanınan usta bir isim.

Türk-İtalyan yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek, 'Hamam', 'Harem Suare', 'Karşı Pencere', 'Mükemmel Bir Gün' ve 'İstanbul Kırmızısı' filmleriyle tanınan usta bir isim.

Özpetek'in son filmi 'Bir İstanbul Üçlemesi' 43. İstanbul Film Festivali kapsamında dün izleyicilerle buluştu. Meze, Müzik ve Muhabbet adındaki üç bağımsız kısa filmden oluşan film, hayatı paylaşan insanların bir araya geldiği rakı sofralarını anlatıyor.

Özpetek'in son filmi 'Bir İstanbul Üçlemesi' 43. İstanbul Film Festivali kapsamında dün izleyicilerle buluştu. Meze, Müzik ve Muhabbet adındaki üç bağımsız kısa filmden oluşan film, hayatı paylaşan insanların bir araya geldiği rakı sofralarını anlatıyor.

Filmin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Serra Yılmaz, Ayta Sözeri, Aslı İnandık, Burak Yamantürk, Yiğit Kirazcı ve Kubilay Aka gibi isimler rol alıyor.

Filmin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Serra Yılmaz, Ayta Sözeri, Aslı İnandık, Burak Yamantürk, Yiğit Kirazcı ve Kubilay Aka gibi isimler rol alıyor.

Ferzan Özpetek, filmin gösteriminin ardından 'Bir İstanbul Üçlemesi' Netflix İtalya'da yayınlanacağı halde Türkiye'de yayınlanmamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ferzan Özpetek, filmin gösteriminin ardından 'Bir İstanbul Üçlemesi' Netflix İtalya'da yayınlanacağı halde Türkiye'de yayınlanmamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Ezgi Sivrikaya'nın haberine göre usta yönetmen yaptığı açıklamada,

Gazete Duvar'dan Ezgi Sivrikaya'nın haberine göre usta yönetmen yaptığı açıklamada,

'Filmi Netflix İtalya aldı ama Türkiye'ninki almadı. Çünkü içki var. Biliyorsunuz silah olabilir ama alkol olamaz. Başka ülkelerin Netflix'leri 'Bir İstanbul Üçlemesi'ni alıyor ama Türkiye'nin Netflix'i almıyor. Ne yapalım, kaderimiz. Kader utansın' sözlerini dile getirdi.

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