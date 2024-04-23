Ferzan Özpetek, Yeni Filmini Netflix İtalya Alırken Türkiye'dekinin Almamasına Sitem Etti

'Filmi Netflix İtalya aldı ama Türkiye'ninki almadı. Çünkü içki var. Biliyorsunuz silah olabilir ama alkol olamaz. Başka ülkelerin Netflix'leri 'Bir İstanbul Üçlemesi'ni alıyor ama Türkiye'nin Netflix'i almıyor. Ne yapalım, kaderimiz. Kader utansın' sözlerini dile getirdi.