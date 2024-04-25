Hugh Grant, Bridget Jones'un Devam Filminde Colin Firth'ün de Rol Alıp Almayacağına İlişkin Bir Açıklama Yaptı
Hugh Grant, Bridget Jones'un Devam Filminde Colin Firth'ün de Rol Alıp Almayacağına İlişkin Bir Açıklama Yaptı
Bridget Jones'un devam filminde de rol alan Hugh Grant, filmin detayları hakkında ve Colin Firth'ün kadroya dahil olup olmayacağı konusunda bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!
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Geçtiğimiz haftalarca tüm zamanların en iyi romantik komedi filmlerinden biri olan Bridget Jones'un devam edeceği haberi paylaşılmış ve bu haber serinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı.
Serinin dördüncü filmi olacak 'Bridget Jones: Mad About the Boy'da Renée Zellweger ve Hugh Grant'in; Bridget Jones ve Daniel Cleaver rollerini yeniden canlandıracakları haberi hepimizi sevindirmişti.
Filmin oyuncu kadrosunda hepimizin gözü Bridget'in esas aşkı Mark Darcy karakterini aramış ama Colin Firth'ün adını listede görememiştik. Tabii bu durum serinin hayranlarında hayal kırıklığına yol açmıştı.
Independent'te yer alan habere göre Hugh Grant yakında gösterime girecek Bridget Jones filmiyle ilgili önemli ayrıntılar paylaştı. Bunlardan biri de filmde Firth'ün olup olmayacağına ilişkindi.
Grant'in açıklamalarına göre serinin dördüncü filminde Renée Zellweger ve Hugh Grant'in yanı sıra One Day dizisinden tanıdığımız Leo Woodall ile 12 Yıllık Esaret'te izlediğimiz Chiwetel Ejiofor oyuncu kadrosunda yer alacak.
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People'a film hakkında konuşan Hugh Grant,
Açıkçası Colin Firth olmadan Bridget Jones olmaz diye düşünenlerdenim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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