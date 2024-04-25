Hugh Grant, Bridget Jones'un Devam Filminde Colin Firth'ün de Rol Alıp Almayacağına İlişkin Bir Açıklama Yaptı

'Senaryo Helen Fielding'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanıyor. Helen'in eşinin ölümünden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmesini ekrana taşıyoruz. Bridget da iki çocuk büyütüyor ve birileriyle görüşmeye yeniden başlayıp başlamaması gerektiğini düşünüyor. Senaryo gerçekten çok iyi. Seyircileri hem güldürecek hem de duygulandıracak. Romanda Mark karakteri iki yıl önce bir kara mayını kazasında ölüyor. Bridget da dul kalıyor. Bu yüzden Colin Firth'ün filmin oyuncu kadrosunda yer alacağını düşünmüyorum' dedi.