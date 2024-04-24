Kemal Sunal'ın 'Polizei' Filmindeki Minik Ama Tatlı Pink Floyd Detayına Bayılacaksınız!

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmleri birbirinden muhteşem ayrıntılarla doludur. Bu filmlerinden biri de 1988'de vizyona giren 'Polizei' filmindeki meşhur bir grubun konseridir. Gelin X'te @moviegolds'un paylaştığı o detaya hep birlikte bakalım.