Kemal Sunal'ın 'Polizei' Filmindeki Minik Ama Tatlı Pink Floyd Detayına Bayılacaksınız!
Kemal Sunal'ın 'Polizei' Filmindeki Minik Ama Tatlı Pink Floyd Detayına Bayılacaksınız!
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın filmleri birbirinden muhteşem ayrıntılarla doludur. Bu filmlerinden biri de 1988'de vizyona giren 'Polizei' filmindeki meşhur bir grubun konseridir. Gelin X'te @moviegolds'un paylaştığı o detaya hep birlikte bakalım.
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Yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 'Polizei' filmi usta oyuncunun en sevilen filmlerinin arasında yer alıyor.
1988 yılında vizyona giren film, Almanya'nın meşhur disiplini konu ediniyor ve Türklerin gurbette yaşadığı sıkıntılara yer veriyor.
Filmde Kemal Sunal'ı Berlin'de çöpçülük yapan Ali Ekber adındaki bir Türk işçisi olarak izliyoruz. Farklı kültürlerin çatışması karşısında bocalayan ve kişiliğini henüz bulamamış Ali Ekber'in başına gelen trajik olaylar filmin merkezinde yer alıyor.
Tek başına bir evde yaşayan Ali Ekber, bütün sırlarını evdeki kuşu Garip'e anlatır. Bir Türk tiyatrosunda temizlik işleri yapar ve bir gün o tiyatroda oyuncu olmayı hayal eder Ali Ekber.
Ayrıca kafede çalışan Babett'e aşık olur ve onunla tanışmak için büyük can atar. Tiyatrodan beklediği haber ise gelir. Alman Polisi rolünü oynayacaktır. Tabii Ali Ekber bu Alman Polisi rolüne kendini çok kaptırır ve olaylar hiç beklemediği gibi gelişir. Kendini Berlin'de esnafından tutun da halkına kadar saygın bir polis olarak bulur.
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Filmle ilgili en güzel ayrıntılardan biri de sosyal medyada sıkça paylaşılan ancak herkesin ilk duyduğunda şaşırdığı bir ayrıntıdır.
X'te @moviegolds adlı bir hesap, Kemal Sunal’ın 'Polizei' filminde Pink Floyd’un 1988 Berlin konseri hazırlıkları göründüğü görselleri paylaştı. Fotoğrafları görenlerin bu bilgi çok hoşuna gitti.
Siz 'Polizei' filmindeki Pink Floyd ayrıntısını daha önce görmüş müydünüz? Kemal Sunal filmlerinden başka ayrıntılar biliyor musunuz? Yorumlara buyrun!
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