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Kehanetleriyle Ünlü 'Simpsonlar' Dizisinin Yapımcısı Geleceği Nasıl Tahmin Ettiklerini Açıkladı

Kehanetleriyle Ünlü 'Simpsonlar' Dizisinin Yapımcısı Geleceği Nasıl Tahmin Ettiklerini Açıkladı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 12:47

'Simpsonlar' dizisinin yapımcısı Matt Selman, People'a verdiği bir röportajda geleceği nasıl tahmin ettiklerini ve kehanetlerin nasıl gerçekleştiğini net bir şekilde açıkladı.

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Aranızda 'Simpsonlar' dizisini duymayan yoktur. Dünya çapında nerede büyük bir siyasi, ekonomik ya da toplumsal bir olay olsa o olayı Simpsonlar dizisinin önceden tahmin ettiği ileri sürülür.

Aranızda 'Simpsonlar' dizisini duymayan yoktur. Dünya çapında nerede büyük bir siyasi, ekonomik ya da toplumsal bir olay olsa o olayı Simpsonlar dizisinin önceden tahmin ettiği ileri sürülür.

Bunların bazıları doğru bazıları ise uydurmadır. 1989 yılından beri yayınlanan ve bu yıl 36. sezonuyla ekranlara gelen dizi Donald Trump'ın başkanlığından tutun da pek çok ürkütücü olayı bilebilmiştir.

Bunların bazıları doğru bazıları ise uydurmadır. 1989 yılından beri yayınlanan ve bu yıl 36. sezonuyla ekranlara gelen dizi Donald Trump'ın başkanlığından tutun da pek çok ürkütücü olayı bilebilmiştir.

Peki ama nasıl? Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Matt Selman People'a bir röportaj verdi. Yıllardır dile getirdiği cümleleri tekrar ve tekrar söyledi.

Peki ama nasıl? Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Matt Selman People'a bir röportaj verdi. Yıllardır dile getirdiği cümleleri tekrar ve tekrar söyledi.

Selman yaptığı açıklamada,

Selman yaptığı açıklamada,

'Her zaman aynı cevabı veriyorum ve bu kimsenin hoşuna gitmiyor. Eğer tarih ya da matematik bilirseniz bazı şeyleri tahmin etmemeniz imkansız. Yeterince şey söylerseniz bazıları gerçeklikle örtüşecektir. Bu da matematiğin bir parçasıdır. Ayrıca insanların geçmişteki aptallıklarını inceleyen bir dizi yapıyorsanız gelecekteki aptallıklarını da tahmin etmek zor değil' dedi.

İnsanların internette sahte görseller paylaşıp tahmin etmedikleri şeyi tahmin ettiklerini söylemesi dizi ekibinin hoşuna gitmiyor. Ama bu 'Simpsonlar' kehanetleri dünya çapında o kadar çok yayıldı ki önüne geçmek imkansız gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

İnsanların internette sahte görseller paylaşıp tahmin etmedikleri şeyi tahmin ettiklerini söylemesi dizi ekibinin hoşuna gitmiyor. Ama bu 'Simpsonlar' kehanetleri dünya çapında o kadar çok yayıldı ki önüne geçmek imkansız gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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