Kehanetleriyle Ünlü 'Simpsonlar' Dizisinin Yapımcısı Geleceği Nasıl Tahmin Ettiklerini Açıkladı
Kehanetleriyle Ünlü 'Simpsonlar' Dizisinin Yapımcısı Geleceği Nasıl Tahmin Ettiklerini Açıkladı
'Simpsonlar' dizisinin yapımcısı Matt Selman, People'a verdiği bir röportajda geleceği nasıl tahmin ettiklerini ve kehanetlerin nasıl gerçekleştiğini net bir şekilde açıkladı.
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Aranızda 'Simpsonlar' dizisini duymayan yoktur. Dünya çapında nerede büyük bir siyasi, ekonomik ya da toplumsal bir olay olsa o olayı Simpsonlar dizisinin önceden tahmin ettiği ileri sürülür.
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Bunların bazıları doğru bazıları ise uydurmadır. 1989 yılından beri yayınlanan ve bu yıl 36. sezonuyla ekranlara gelen dizi Donald Trump'ın başkanlığından tutun da pek çok ürkütücü olayı bilebilmiştir.
Peki ama nasıl? Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Matt Selman People'a bir röportaj verdi. Yıllardır dile getirdiği cümleleri tekrar ve tekrar söyledi.
Selman yaptığı açıklamada,
İnsanların internette sahte görseller paylaşıp tahmin etmedikleri şeyi tahmin ettiklerini söylemesi dizi ekibinin hoşuna gitmiyor. Ama bu 'Simpsonlar' kehanetleri dünya çapında o kadar çok yayıldı ki önüne geçmek imkansız gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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