Kehanetleriyle Ünlü 'Simpsonlar' Dizisinin Yapımcısı Geleceği Nasıl Tahmin Ettiklerini Açıkladı

'Her zaman aynı cevabı veriyorum ve bu kimsenin hoşuna gitmiyor. Eğer tarih ya da matematik bilirseniz bazı şeyleri tahmin etmemeniz imkansız. Yeterince şey söylerseniz bazıları gerçeklikle örtüşecektir. Bu da matematiğin bir parçasıdır. Ayrıca insanların geçmişteki aptallıklarını inceleyen bir dizi yapıyorsanız gelecekteki aptallıklarını da tahmin etmek zor değil' dedi.