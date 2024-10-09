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Elrond İptal! Hugo Weaving'in LOTR Evrenine Geri Dönmeyeceğini Söylemesi Tepki Topladı

Elrond İptal! Hugo Weaving'in LOTR Evrenine Geri Dönmeyeceğini Söylemesi Tepki Topladı

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 16:32

Orta Dünya'nın haberine göre Elrond'u canlandıran Hugo Weaving, Yüzüklerin Efendisi evreninden epey sıkılmış ve yeni filmlerde rol almak istememiş. Peki bizim LOTR sevdalıları bu konu hakkında ne diyor? Yorumlara birlikte bakalım.

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Geçtiğimiz aylarda Warner Bros. Pictures, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarını temel alan canlı aksiyon filmleri geliştireceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Warner Bros. Pictures, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarını temel alan canlı aksiyon filmleri geliştireceğini duyurmuştu.

Hatta Gollum'un yakalanışını konu alan 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum' filminin 2026 yılında vizyona gireceği doğrulanmıştı. Bu haberlerin ardından eski oyuncuların seriye dönüp dönmeyeceği hakkında bir sürü söylentiler, rivayetler ortaya çıkmış; oyuncular yeni filmlerle ilgili açıklamalar yapmıştı.

Hatta Gollum'un yakalanışını konu alan 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum' filminin 2026 yılında vizyona gireceği doğrulanmıştı. Bu haberlerin ardından eski oyuncuların seriye dönüp dönmeyeceği hakkında bir sürü söylentiler, rivayetler ortaya çıkmış; oyuncular yeni filmlerle ilgili açıklamalar yapmıştı.

Mesela Gandalf’ı canlandıran Ian McKellen ile Aragorn’u canlandıran Viggo Mortensen her röportajda dönmek istediklerini sık sık dile getirmişti. Ancak bazı oyuncular var ki dönmeye pek niyetli değil.

Mesela Gandalf’ı canlandıran Ian McKellen ile Aragorn’u canlandıran Viggo Mortensen her röportajda dönmek istediklerini sık sık dile getirmişti. Ancak bazı oyuncular var ki dönmeye pek niyetli değil.

Orta Dünya'nın haberine göre LOTR evreninde Elrond'a hayat veren ünlü oyuncu Hugo Weaving yeni filmlere dönmek istemiyormuş. Ünlü oyuncu Orta Dünya'dan bıkmış.

Peki Hugo Weaving'in dönmek istemeyişi hakkında bizim LOTR sevdalıları ne düşünüyor? Gelin yorumlara bakalım.

Peki Hugo Weaving'in dönmek istemeyişi hakkında bizim LOTR sevdalıları ne düşünüyor? Gelin yorumlara bakalım.
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6. "Seni ne kadar sevsem de şöyle muazzam bir Elrond'umuz var artık"

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