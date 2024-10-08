Duvara Döndüler! Andrew Garfield Yeni Filmindeki Sevişme Sahnesinin Tuhaf Detayını Anlattı
Duvara Döndüler! Andrew Garfield Yeni Filmindeki Sevişme Sahnesinin Tuhaf Detayını Anlattı
'We Live in Time' filminde Florence Pugh ile başrolde oynayan Andrew Garfield, sevişme sahnesini çektikleri sırasında yaşadığı tuhaf olayı anlattı. Gelin o detaya birlikte bakalım.
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Başrollerinde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı 'We Live in Time' 18 Ekim tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin daha şimdiden Oscar ödülüne aday olacağı tahmin ediliyor.
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Romantizm ve drama türündeki film, gelecek vaat eden bir şefle yeni boşanmış bir kadının tesadüf eseri bir karşılaşmadan sonra on yıllarca süren aşkını konu alıyor. İkili filmde hayatlarının sonsuza kadar değiştiğini fark ediyor.
Filmin başrolü Andrew Garfield geçtiğimiz hafta bir tanıtım etkinliğinde hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu filmdeki sevişme sahnesi hakkında dikkat çekici ama tuhaf bir detay paylaştı.
Variety'nin aktardığına göre Garfield yaptığı açıklamada,
'We Live in Time' eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyor. Özellikle Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın aralarındaki uyum ve kimya çok övülüyor. Siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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