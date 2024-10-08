Duvara Döndüler! Andrew Garfield Yeni Filmindeki Sevişme Sahnesinin Tuhaf Detayını Anlattı

'Pugh ile çok samimi ve tutkulu bir seks sahnesi çektik. Çekimler sırasında yönetmen 'Kestik' diye bağırmıştı ama biz onu duymadık ve biraz fazla ileri gittik. Hatta film setinin çalışanları bu hatamızı fark ettiklerinde kibarlık olsun diye duvara döndüler' dedi.