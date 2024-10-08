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Duvara Döndüler! Andrew Garfield Yeni Filmindeki Sevişme Sahnesinin Tuhaf Detayını Anlattı

Duvara Döndüler! Andrew Garfield Yeni Filmindeki Sevişme Sahnesinin Tuhaf Detayını Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 14:12

'We Live in Time' filminde Florence Pugh ile başrolde oynayan Andrew Garfield, sevişme sahnesini çektikleri sırasında yaşadığı tuhaf olayı anlattı. Gelin o detaya birlikte bakalım.

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Başrollerinde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı 'We Live in Time' 18 Ekim tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin daha şimdiden Oscar ödülüne aday olacağı tahmin ediliyor.

Başrollerinde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı 'We Live in Time' 18 Ekim tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin daha şimdiden Oscar ödülüne aday olacağı tahmin ediliyor.

Romantizm ve drama türündeki film, gelecek vaat eden bir şefle yeni boşanmış bir kadının tesadüf eseri bir karşılaşmadan sonra on yıllarca süren aşkını konu alıyor. İkili filmde hayatlarının sonsuza kadar değiştiğini fark ediyor.

Romantizm ve drama türündeki film, gelecek vaat eden bir şefle yeni boşanmış bir kadının tesadüf eseri bir karşılaşmadan sonra on yıllarca süren aşkını konu alıyor. İkili filmde hayatlarının sonsuza kadar değiştiğini fark ediyor.

Filmin başrolü Andrew Garfield geçtiğimiz hafta bir tanıtım etkinliğinde hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu filmdeki sevişme sahnesi hakkında dikkat çekici ama tuhaf bir detay paylaştı.

Filmin başrolü Andrew Garfield geçtiğimiz hafta bir tanıtım etkinliğinde hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu filmdeki sevişme sahnesi hakkında dikkat çekici ama tuhaf bir detay paylaştı.

Variety'nin aktardığına göre Garfield yaptığı açıklamada,

Variety'nin aktardığına göre Garfield yaptığı açıklamada,

'Pugh ile çok samimi ve tutkulu bir seks sahnesi çektik. Çekimler sırasında yönetmen 'Kestik' diye bağırmıştı ama biz onu duymadık ve biraz fazla ileri gittik. Hatta film setinin çalışanları bu hatamızı fark ettiklerinde kibarlık olsun diye duvara döndüler' dedi.

'We Live in Time' eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyor. Özellikle Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın aralarındaki uyum ve kimya çok övülüyor. Siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

'We Live in Time' eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyor. Özellikle Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın aralarındaki uyum ve kimya çok övülüyor. Siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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