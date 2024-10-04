Kaç Papel Abi! 'La Casa De Papel'in Berlin'i Bu Sefer de Volkan Demirel'in Evine Girdi
Kaç Papel Abi! 'La Casa De Papel'in Berlin'i Bu Sefer de Volkan Demirel'in Evine Girdi
'La Casa de Papel' dizisinin Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Dünyaca ünlü oyuncunun Murat Boz'dan sonraki adresi ise Volkan Demirel. Gelin bu ziyaretin detaylarına birlikte bakalım.
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Sosyal medyada biraz dolaştıysanız görmüşsünüzdür; tüm dünyanın heyecanla izlediği 'La Casa de Papel' dizisinin Berlin'i Pedro Alonso bir proje için Türkiye'ye gelmiş ve Murat Boz'la buluşmuştu.
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İstanbul'daki bu buluşma görenlerin epey bir dikkatini çekmişti. Ancak görünene bakılırsa Berlin Bey pardon Pedro Alonso Türkiye'deki ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Haliyle 'bu adamı ağırlamak kaç papel abi' esprileri ortada dönüyor.
Geçtiğimiz akşam İspanyol oyuncu, Volkan Demirel ve eşiyle buluştu. Demirel çifti Pedro Alonso'yu evlerinde ağırladı. Yaptığı bu ziyarette çifte bir hediye verdi. Zeynep Demirel yaptığı paylaşımda,
Pedro Alonso, diğer bir deyişle Berlin Türkiye'yi çok seviyor. En son ziyaretlerinden birinde "Türkiye'de yaşlanmak istiyorum, burayı çok seviyorum" demişti. Hatta gayrimenkul baktığı söylenmişti.
Ne diyelim Pedro gel İstanbul'a, bi' de içinde yaşa gör memleketimizi... Taşındığın gün vereceğin röportajı dört gözle bekliyorum.
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