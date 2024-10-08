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Hep Atıldı! Tarkan Filmlerindeki Kurt'un Hayat Şartlarını Duyunca Bir Miktar Şaşıracaksınız

Hep Atıldı! Tarkan Filmlerindeki Kurt'un Hayat Şartlarını Duyunca Bir Miktar Şaşıracaksınız

Tarkan film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 10:48

'Tarkan' filmlerinde her karakter unutulmazdır ama en unutulmaz kim derseniz buna cevabımız Kurt olur. TikTok'ta tarkannx adlı kullanıcı, Kartal Tibet'in sadık rol arkadaşı Con'un film setindeki koşullarını derlemiş. Biz de onları size aktardık. Gelin hep birlikte o ilginç detaylara bakalım.

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Kartal Tibet'in başrolde oynadığı 'Tarkan' filmlerini hatırlamayan yoktur aranızda. Serinin ilk filmi 1969 yılında gösterime girmiş ve devam filmleriyle o dönemin beğenisini kazanmıştır. Hatta aradan 50 yıldan fazla geçmiş olsa bile hiçbirimiz bu filmleri unutmayız.

Kartal Tibet'in başrolde oynadığı 'Tarkan' filmlerini hatırlamayan yoktur aranızda. Serinin ilk filmi 1969 yılında gösterime girmiş ve devam filmleriyle o dönemin beğenisini kazanmıştır. Hatta aradan 50 yıldan fazla geçmiş olsa bile hiçbirimiz bu filmleri unutmayız.

Tunç Başaran tarafından yönetilen filmde her bir karakter sinema tarihimize damga vurmuştur ama şüphesiz bugün hepimizin aklına ilk gelen karakter Tarkan'ın yardımcısı ve sadık kurdudur.

Tunç Başaran tarafından yönetilen filmde her bir karakter sinema tarihimize damga vurmuştur ama şüphesiz bugün hepimizin aklına ilk gelen karakter Tarkan'ın yardımcısı ve sadık kurdudur.

Tarkan'ın hiç peşinden ayrılmayan, "Atıl Kurt" dediğinde düşmanın üstüne atlayan Kurt, yani gerçek adıyla Con rolünü öyle iyi oynamıştır ki neredeyse filmdeki diğer oyunculardan daha çok kazanmış, yemiş ve özel muamele görmüştür.

Tarkan'ın hiç peşinden ayrılmayan, "Atıl Kurt" dediğinde düşmanın üstüne atlayan Kurt, yani gerçek adıyla Con rolünü öyle iyi oynamıştır ki neredeyse filmdeki diğer oyunculardan daha çok kazanmış, yemiş ve özel muamele görmüştür.

TikTok'ta tarkannx adlı kullanıcı, Tarkan'ın rol arkadaşı Kurt hakkında birbirinden ilginç detayları bir araya toplamış. O detayları buradan öğrenebilirsiniz:

Belki hadiselere katılmıyordu ama atılıyordu. Biz duyunca şaşırdık, bakalım siz ne diyeceksiniz?

Belki hadiselere katılmıyordu ama atılıyordu. Biz duyunca şaşırdık, bakalım siz ne diyeceksiniz?

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