Hep Atıldı! Tarkan Filmlerindeki Kurt'un Hayat Şartlarını Duyunca Bir Miktar Şaşıracaksınız
Hep Atıldı! Tarkan Filmlerindeki Kurt'un Hayat Şartlarını Duyunca Bir Miktar Şaşıracaksınız
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kartal Tibet'in başrolde oynadığı 'Tarkan' filmlerini hatırlamayan yoktur aranızda. Serinin ilk filmi 1969 yılında gösterime girmiş ve devam filmleriyle o dönemin beğenisini kazanmıştır. Hatta aradan 50 yıldan fazla geçmiş olsa bile hiçbirimiz bu filmleri unutmayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tunç Başaran tarafından yönetilen filmde her bir karakter sinema tarihimize damga vurmuştur ama şüphesiz bugün hepimizin aklına ilk gelen karakter Tarkan'ın yardımcısı ve sadık kurdudur.
Tarkan'ın hiç peşinden ayrılmayan, "Atıl Kurt" dediğinde düşmanın üstüne atlayan Kurt, yani gerçek adıyla Con rolünü öyle iyi oynamıştır ki neredeyse filmdeki diğer oyunculardan daha çok kazanmış, yemiş ve özel muamele görmüştür.
Belki hadiselere katılmıyordu ama atılıyordu. Biz duyunca şaşırdık, bakalım siz ne diyeceksiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın