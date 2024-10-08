Hep Atıldı! Tarkan Filmlerindeki Kurt'un Hayat Şartlarını Duyunca Bir Miktar Şaşıracaksınız

'Tarkan' filmlerinde her karakter unutulmazdır ama en unutulmaz kim derseniz buna cevabımız Kurt olur. TikTok'ta tarkannx adlı kullanıcı, Kartal Tibet'in sadık rol arkadaşı Con'un film setindeki koşullarını derlemiş. Biz de onları size aktardık. Gelin hep birlikte o ilginç detaylara bakalım.