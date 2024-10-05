Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Kafamız Karıştı! Netflix'te 'The Platform 2'yi İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Kafamız Karıştı! Netflix'te 'The Platform 2'yi İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 17:39

Netflix'in merakla beklenen filmi 'The Platform 2' 4 Ekim'de gösterime girdi. Filmin hikayesi dikkat çekici bulunsa da izleyenlerin kafası epey bir karıştı. Gelin izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İspanyol distopik gerilim filmi 'The Platform' 2020 yılında Netflix'te gösterime girmişti. Hatırlarsanız pandemi döneminde çok çok izlenmiş, üzerine felsefi ve sosyolojik tartışmalar yapılmıştı. Kısacası hem eleştirmenler hem de izleyenler tarafından çok sevilmişti.

İspanyol distopik gerilim filmi 'The Platform' 2020 yılında Netflix'te gösterime girmişti. Hatırlarsanız pandemi döneminde çok çok izlenmiş, üzerine felsefi ve sosyolojik tartışmalar yapılmıştı. Kısacası hem eleştirmenler hem de izleyenler tarafından çok sevilmişti.

Bunun üzerine geçtiğimiz yıllarda filmin ikincisinin geleceği duyurulmuştu. Bazıları ikinci bir 'The Platform' filmine gerek yok derken bazıları da "İlki midemizi yaktı, hadi bunu da izleyelim" tepkileri vermişti.

Bunun üzerine geçtiğimiz yıllarda filmin ikincisinin geleceği duyurulmuştu. Bazıları ikinci bir 'The Platform' filmine gerek yok derken bazıları da "İlki midemizi yaktı, hadi bunu da izleyelim" tepkileri vermişti.

Ve nihayet 'The Platform 2' 4 Ekim'de Netflix'te yayınlandı. Filmin başrollerinde 'La casa de papel' dizisinde rol alan Hovik Keuchkerian ve Milena Smit yer alıyor.

Ve nihayet 'The Platform 2' 4 Ekim'de Netflix'te yayınlandı. Filmin başrollerinde 'La casa de papel' dizisinde rol alan Hovik Keuchkerian ve Milena Smit yer alıyor.

Filmin konusu da bi' hayli dikkat çekici. 'The Platform 2' yanlış tabaktan yemek yemenin cezasının ölüm olduğu bir binada geçiyor. Binadakiler eskisi gibi özgürce yemek yenilen günleri özlüyor. Gizemli bir lider dikey hücreli bu binada kendi kanunlarını uygularken yeni gelen biri ise bu yiyecek dağıtım sistemine karşı çıkıyor.

Filmin konusu da bi' hayli dikkat çekici. 'The Platform 2' yanlış tabaktan yemek yemenin cezasının ölüm olduğu bir binada geçiyor. Binadakiler eskisi gibi özgürce yemek yenilen günleri özlüyor. Gizemli bir lider dikey hücreli bu binada kendi kanunlarını uygularken yeni gelen biri ise bu yiyecek dağıtım sistemine karşı çıkıyor.

'The Platform 2'yi izleyenlerin ise kafası karışık. Zira pek çok izleyen filmin sonunu anlamakta zorluk çekti. Gelin filmi izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.

'The Platform 2'yi izleyenlerin ise kafası karışık. Zira pek çok izleyen filmin sonunu anlamakta zorluk çekti. Gelin filmi izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

"Platform 2'yi anlamak için gerçekten elimden geleni yaptım ama hâlâ kafam karışık!! Tüm bunlar neydi? Kimse kaçamaz mı? Orada adamıyla nasıl tanıştı? Öldüler mi? Buradaki gerçek mesaj nedir?"

"Platform 2'yi anlamak için gerçekten elimden geleni yaptım ama hâlâ kafam karışık!! Tüm bunlar neydi? Kimse kaçamaz mı? Orada adamıyla nasıl tanıştı? Öldüler mi? Buradaki gerçek mesaj nedir?"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"İnsanların The Platform 2'nin neden bu kadar kafa karıştırıcı olduğunu söylediklerini bilmiyorum, bu ilk bölüm, bu bölümde acımasız kurallar ve yasalarla kontrol edilen bir toplumun özgürlük için devrime, kuralların eksikliğine ve herkesin kendi hayatta kalması için savaşmasına nasıl yol açtığı gösteriliyor, bu da The Platform'daki kaos."

"İnsanların The Platform 2'nin neden bu kadar kafa karıştırıcı olduğunu söylediklerini bilmiyorum, bu ilk bölüm, bu bölümde acımasız kurallar ve yasalarla kontrol edilen bir toplumun özgürlük için devrime, kuralların eksikliğine ve herkesin kendi hayatta kalması için savaşmasına nasıl yol açtığı gösteriliyor, bu da The Platform'daki kaos."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

"Aslında hepimiz kendimizin esiriyiz ve bundan kaçmak mümkün değil"

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"The Platform 2'de neler olup bittiğini bir araya getirmeye çalışıyorum BU BİR DEVAMI MI YOKSA ÖNCESİ Mİ???? Bunlardan hiçbirini anlamıyorum"

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz filmi izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz filmi izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın