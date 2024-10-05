Kafamız Karıştı! Netflix'te 'The Platform 2'yi İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Kafamız Karıştı! Netflix'te 'The Platform 2'yi İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Netflix'in merakla beklenen filmi 'The Platform 2' 4 Ekim'de gösterime girdi. Filmin hikayesi dikkat çekici bulunsa da izleyenlerin kafası epey bir karıştı. Gelin izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.
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İspanyol distopik gerilim filmi 'The Platform' 2020 yılında Netflix'te gösterime girmişti. Hatırlarsanız pandemi döneminde çok çok izlenmiş, üzerine felsefi ve sosyolojik tartışmalar yapılmıştı. Kısacası hem eleştirmenler hem de izleyenler tarafından çok sevilmişti.
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Bunun üzerine geçtiğimiz yıllarda filmin ikincisinin geleceği duyurulmuştu. Bazıları ikinci bir 'The Platform' filmine gerek yok derken bazıları da "İlki midemizi yaktı, hadi bunu da izleyelim" tepkileri vermişti.
Ve nihayet 'The Platform 2' 4 Ekim'de Netflix'te yayınlandı. Filmin başrollerinde 'La casa de papel' dizisinde rol alan Hovik Keuchkerian ve Milena Smit yer alıyor.
Filmin konusu da bi' hayli dikkat çekici. 'The Platform 2' yanlış tabaktan yemek yemenin cezasının ölüm olduğu bir binada geçiyor. Binadakiler eskisi gibi özgürce yemek yenilen günleri özlüyor. Gizemli bir lider dikey hücreli bu binada kendi kanunlarını uygularken yeni gelen biri ise bu yiyecek dağıtım sistemine karşı çıkıyor.
'The Platform 2'yi izleyenlerin ise kafası karışık. Zira pek çok izleyen filmin sonunu anlamakta zorluk çekti. Gelin filmi izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.
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"Platform 2'yi anlamak için gerçekten elimden geleni yaptım ama hâlâ kafam karışık!! Tüm bunlar neydi? Kimse kaçamaz mı? Orada adamıyla nasıl tanıştı? Öldüler mi? Buradaki gerçek mesaj nedir?"
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"İnsanların The Platform 2'nin neden bu kadar kafa karıştırıcı olduğunu söylediklerini bilmiyorum, bu ilk bölüm, bu bölümde acımasız kurallar ve yasalarla kontrol edilen bir toplumun özgürlük için devrime, kuralların eksikliğine ve herkesin kendi hayatta kalması için savaşmasına nasıl yol açtığı gösteriliyor, bu da The Platform'daki kaos."
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"Aslında hepimiz kendimizin esiriyiz ve bundan kaçmak mümkün değil"
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"The Platform 2'de neler olup bittiğini bir araya getirmeye çalışıyorum BU BİR DEVAMI MI YOKSA ÖNCESİ Mİ???? Bunlardan hiçbirini anlamıyorum"
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