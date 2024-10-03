Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Filmi 'Mavi Mağara'dan Gelen Fragman Hepimizi Büyüledi!
Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Filmi 'Mavi Mağara'dan Gelen Fragman Hepimizi Büyüledi!
Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrollerde oynadığı 'Mavi Mağara' filminden ilk fragman geldi. Romantik bir aşk hikayesini anlatan filmin fragmanı çok beğenildi.
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Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrollerde oynadığı 'Mavi Mağara' filminin gösterime girmesine sayılı günler kaldı. 18 Ekim'de Prime Video'da yayınlanacak film romantik hikayesiyle şimdiden herkesin dikkatini çekiyor.
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Film, deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem ile eşi Alara'nın romantik aşk hikayesini ekranlara getiriyor. İkilinin hikayesi 'sarsıcı' olarak nitelendiriliyor.
Peki fragmanı izleyenler ne demiş? Bi' de yorumlara bakalım:
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Siz 'Mavi Mağara' filmini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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