Zarp Bey! 2010'lu Yılların Çok Sevilen Dizisi Hepimizin Gözlerini Uzaklara Daldırdı
Zarp Bey! 2010'lu Yılların Çok Sevilen Dizisi Hepimizin Gözlerini Uzaklara Daldırdı
X/Twitter'da @tatumullah adlı bir kullanıcı, 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisiyle ilgili hepimizin gözlerini uzaklara daldıran bir paylaşım yaptı. Paylaşıma birbirinden haklı, nokta atışı tespitler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2010'lu yıllarda televizyon başından ayrılmayanlar bilir; o yılların en çok izlenen yapımlarından biri 'Zengin Kız Fakir Oğlan'dır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarında başlayan dizi, her bir karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. Özellikle Mahir İpek ile Kemal Kuruçay'ın büründükleri roller o dönem çok sevilmiş, bugün bile izleyicilerin hafızalarından silinmemiştir. Kaldı ki diziyi yeni izleyenler de en çok onları sevmektedir.
X/Twitter'da @tatumullah adlı bir kullanıcı, "Final yaptığı günden beri gülmeyi unuttuk, mumla arıyoruz mumla" diyerek 'Zengin Kız Fakir Oğlan' izleyicilerinin gözlerini uzaklara daldırdı.
1. "Daha iyisi gelmeyecek maalesef..."
2.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3.
4.
5.
6.
7.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8.
9.
10.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın