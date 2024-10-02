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Zarp Bey! 2010'lu Yılların Çok Sevilen Dizisi Hepimizin Gözlerini Uzaklara Daldırdı

Zarp Bey! 2010'lu Yılların Çok Sevilen Dizisi Hepimizin Gözlerini Uzaklara Daldırdı

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 12:18

X/Twitter'da @tatumullah adlı bir kullanıcı, 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisiyle ilgili hepimizin gözlerini uzaklara daldıran bir paylaşım yaptı. Paylaşıma birbirinden haklı, nokta atışı tespitler geldi.

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2010'lu yıllarda televizyon başından ayrılmayanlar bilir; o yılların en çok izlenen yapımlarından biri 'Zengin Kız Fakir Oğlan'dır.

2010'lu yıllarda televizyon başından ayrılmayanlar bilir; o yılların en çok izlenen yapımlarından biri 'Zengin Kız Fakir Oğlan'dır.

TRT 1 ekranlarında başlayan dizi, her bir karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. Özellikle Mahir İpek ile Kemal Kuruçay'ın büründükleri roller o dönem çok sevilmiş, bugün bile izleyicilerin hafızalarından silinmemiştir. Kaldı ki diziyi yeni izleyenler de en çok onları sevmektedir.

TRT 1 ekranlarında başlayan dizi, her bir karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. Özellikle Mahir İpek ile Kemal Kuruçay'ın büründükleri roller o dönem çok sevilmiş, bugün bile izleyicilerin hafızalarından silinmemiştir. Kaldı ki diziyi yeni izleyenler de en çok onları sevmektedir.

X/Twitter'da @tatumullah adlı bir kullanıcı, "Final yaptığı günden beri gülmeyi unuttuk, mumla arıyoruz mumla" diyerek 'Zengin Kız Fakir Oğlan' izleyicilerinin gözlerini uzaklara daldırdı.

X/Twitter'da @tatumullah adlı bir kullanıcı, "Final yaptığı günden beri gülmeyi unuttuk, mumla arıyoruz mumla" diyerek 'Zengin Kız Fakir Oğlan' izleyicilerinin gözlerini uzaklara daldırdı.
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1. "Daha iyisi gelmeyecek maalesef..."

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