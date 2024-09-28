Görüş Bildir
Haberler
TV
Adını Feriha Koydum Hayranının Yaptığı Bir Paylaşım Hepimizi Maziye Götürdü

Adını Feriha Koydum Hayranının Yaptığı Bir Paylaşım Hepimizi Maziye Götürdü

yerli dizi Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 21:54

X/Twitter'da @HadiFeriha adlı kullanıcı, 'Sene 2011 tüplü televizyonda tam bu sahneyi izlediğim ana dönmek istiyorum' diyerek hepimizi maziye götürdü. Gelin o paylaşıma ve gelen yorumlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerde oynadığı Adını Feriha Koydum şüphesiz Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerde oynadığı Adını Feriha Koydum şüphesiz Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri.

Feriha'nın Emir'le aşkı ve Feriha'nın ailesi yüzünden çektiği sıkıntılar 2011 yılından beri izleyenlerin dilinden hiç düşmedi. Yayın tarihinin üzerinden 13 yıl geçse de hâlâ günümüzde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor.

Feriha'nın Emir'le aşkı ve Feriha'nın ailesi yüzünden çektiği sıkıntılar 2011 yılından beri izleyenlerin dilinden hiç düşmedi. Yayın tarihinin üzerinden 13 yıl geçse de hâlâ günümüzde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor.

Tabii bu konuşulanlar bazen bizi maziye götürüyor. İşte yine o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @HadiFeriha adlı kullanıcı, "Sene 2011 tüplü televizyonda tam bu sahneyi izlediğim ana dönmek istiyorum" diyerek hepimizi şöyle bi' uzaklara daldırdı.

Tabii bu konuşulanlar bazen bizi maziye götürüyor. İşte yine o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @HadiFeriha adlı kullanıcı, "Sene 2011 tüplü televizyonda tam bu sahneyi izlediğim ana dönmek istiyorum" diyerek hepimizi şöyle bi' uzaklara daldırdı.
twitter.com

Gelin kullanıcının paylaşımına gelen mazi kokan yorumlara hep birlikte bakalım.

Gelin kullanıcının paylaşımına gelen mazi kokan yorumlara hep birlikte bakalım.

1.

1.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
p.o.l.y

Bir de bayıl istersen feriha

.

bu diziyi hiç izlemedim , acaba izlemeli miyim yoksa abartılmış mi muallakta kaldim cidden yani yorumlari okuyunca

Arwen

Ben de izlemedim ama her yerde çıkan kesitlerine bakarak çok abartılmış ve bayık olduğunu düşünüyorum. Yapmacık ötesi esas oğlan ve zengin kötü kızlar. 🙂