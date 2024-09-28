Adını Feriha Koydum Hayranının Yaptığı Bir Paylaşım Hepimizi Maziye Götürdü
Adını Feriha Koydum Hayranının Yaptığı Bir Paylaşım Hepimizi Maziye Götürdü
X/Twitter'da @HadiFeriha adlı kullanıcı, 'Sene 2011 tüplü televizyonda tam bu sahneyi izlediğim ana dönmek istiyorum' diyerek hepimizi maziye götürdü. Gelin o paylaşıma ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerde oynadığı Adını Feriha Koydum şüphesiz Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri.
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Feriha'nın Emir'le aşkı ve Feriha'nın ailesi yüzünden çektiği sıkıntılar 2011 yılından beri izleyenlerin dilinden hiç düşmedi. Yayın tarihinin üzerinden 13 yıl geçse de hâlâ günümüzde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor.
Tabii bu konuşulanlar bazen bizi maziye götürüyor. İşte yine o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @HadiFeriha adlı kullanıcı, "Sene 2011 tüplü televizyonda tam bu sahneyi izlediğim ana dönmek istiyorum" diyerek hepimizi şöyle bi' uzaklara daldırdı.
Gelin kullanıcının paylaşımına gelen mazi kokan yorumlara hep birlikte bakalım.
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Bir de bayıl istersen feriha
bu diziyi hiç izlemedim , acaba izlemeli miyim yoksa abartılmış mi muallakta kaldim cidden yani yorumlari okuyunca
Ben de izlemedim ama her yerde çıkan kesitlerine bakarak çok abartılmış ve bayık olduğunu düşünüyorum. Yapmacık ötesi esas oğlan ve zengin kötü kızlar. 🙂