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Yine Yaktı! Kızılcık Şerbeti'ndeki Meri, Ulan İstanbul'daki Yaren'e Gönderme Yaptı

Yine Yaktı! Kızılcık Şerbeti'ndeki Meri, Ulan İstanbul'daki Yaren'e Gönderme Yaptı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 19:29

Ulan İstanbul dizisinin fanları, Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Şebnem Bozoklu'nun dizideki Yaren karakterine gönderme yaptığını ileri sürdü. Gelin o ayrıntıya hep birlikte bakalım.

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Dizi ve sinema oyuncusu Şebnem Bozoklu her rolüyle çok sevilen bir oyuncu ancak Ulan İstanbul dizisindeki Yaren karakteri bunlar arasında en unutulmazıdır.

Dizi ve sinema oyuncusu Şebnem Bozoklu her rolüyle çok sevilen bir oyuncu ancak Ulan İstanbul dizisindeki Yaren karakteri bunlar arasında en unutulmazıdır.

Görünen o ki bu unutulmaz dizi karakterlerine bir yenisini daha eklemeye başladı. Kızılcık Şerbeti'ne Meri rolünde giren ünlü oyuncu her sahnesiyle çok konuşuluyor. Dizinin fanları karakteri hakkında bir sürü teori üretiyor. Mesela Apo ile aralarında bir şeyler olabilir mi?

Görünen o ki bu unutulmaz dizi karakterlerine bir yenisini daha eklemeye başladı. Kızılcık Şerbeti'ne Meri rolünde giren ünlü oyuncu her sahnesiyle çok konuşuluyor. Dizinin fanları karakteri hakkında bir sürü teori üretiyor. Mesela Apo ile aralarında bir şeyler olabilir mi?

Tabii Şerbo hayranları Meri karakteri hakkında konuşadursun, bir diğer taraftan Ulan İstanbul fanları da boş durmuyor. Kanal D'de bir sezon ekranlara gelen dizinin fanları, Kızılcık Şerbeti'nde Meri ile Kıvılcım'ın sohbet ettiği bir sahnenin Karlos ve Yaren'e gönderme olduğunu dile getiriyor.

Tabii Şerbo hayranları Meri karakteri hakkında konuşadursun, bir diğer taraftan Ulan İstanbul fanları da boş durmuyor. Kanal D'de bir sezon ekranlara gelen dizinin fanları, Kızılcık Şerbeti'nde Meri ile Kıvılcım'ın sohbet ettiği bir sahnenin Karlos ve Yaren'e gönderme olduğunu dile getiriyor.

Gelin hayranların yaptığı editi hep birlikte izleyelim:

Bakalım Şerbo'daki Meri'nin hikayesi Yaren'e daha ne kadar benzeyecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.

Bakalım Şerbo'daki Meri'nin hikayesi Yaren'e daha ne kadar benzeyecek? Bunu hep birlikte göreceğiz.

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