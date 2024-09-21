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Bu Nasıl Oyunculuk? Yabani'den Ayrılan Simay Barlas Giderayak Şovunu Yaptı!

Bu Nasıl Oyunculuk? Yabani'den Ayrılan Simay Barlas Giderayak Şovunu Yaptı!

yerli dizi Yabani Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 22:49

Yabani dizisinin başrolü Simay Barlas, bu akşam yayınlanan bölümle birlikte resmen diziden ayrıldı. Barlas'ın canlandırdığı Rüya karakterinin son sahnelerine ve Barlas'a gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

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Son yılların en sevilen dizisi Yabani, ikinci sezonuyla geçtiğimiz hafta NOW'da ekranlara gelmeye başlamıştı. Diziye Rüya karakterini canlandıran Simay Barlas'ın ayrılık haberi damgasını vurmuştu.

Son yılların en sevilen dizisi Yabani, ikinci sezonuyla geçtiğimiz hafta NOW'da ekranlara gelmeye başlamıştı. Diziye Rüya karakterini canlandıran Simay Barlas'ın ayrılık haberi damgasını vurmuştu.

Bu akşam yayınlanan ikinci bölümde Barlas'ın vedasını hep birlikte izlemiş olduk. Ünlü oyuncunun hem dizideki partneri hem de sevgilisi Halit Özgür Sarı'dan ayrılmasının diziden ayrılışıyla alakası olduğu çok konuşulmuştu. Ancak yayılan haberlere bakılırsa iki ayrılığın birbiriyle bağlantısı yok.

Bu akşam yayınlanan ikinci bölümde Barlas'ın vedasını hep birlikte izlemiş olduk. Ünlü oyuncunun hem dizideki partneri hem de sevgilisi Halit Özgür Sarı'dan ayrılmasının diziden ayrılışıyla alakası olduğu çok konuşulmuştu. Ancak yayılan haberlere bakılırsa iki ayrılığın birbiriyle bağlantısı yok.

Zira Barlas aslında geçtiğimiz sezon diziden ayrılacaktı ama Rüya karakterinin hikayesinin uzaması bu ayrılışı uzatmıştı. Ve nihayet ünlü oyuncu bu akşam diziden ayrıldı. Simay Barlas'ın diziden ayrılmasına ve son sahnesine tepkiler gecikmedi. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

Zira Barlas aslında geçtiğimiz sezon diziden ayrılacaktı ama Rüya karakterinin hikayesinin uzaması bu ayrılışı uzatmıştı. Ve nihayet ünlü oyuncu bu akşam diziden ayrıldı. Simay Barlas'ın diziden ayrılmasına ve son sahnesine tepkiler gecikmedi. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

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