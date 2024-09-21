İlk Bölümü Merakla Beklenen 'Kör Nokta' İzleyenlerin Aklını Başından Aldı
İlk Bölümü Merakla Beklenen 'Kör Nokta' İzleyenlerin Aklını Başından Aldı
atv ekranlarının merakla beklenen yeni sezon dizisi Kör Nokta'nın ilk bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler yorumlamak için sosyal medyaya akın etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Kör Nokta bu akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizi son zamanların en merak edilen yapımlarından biri.
Dizi, Aslım ve Gece'nin hikayesine odaklanıyor. Büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrikayı ekranlara taşıyor.
Dizinin ilk bölümü dizi severler tarafından ilgiyle karşılandı. İzleyenler Kör Nokta'yla ilgili ilk tepkilerini vermek için sosyal medyaya akın etti. Gelin izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
4.
6.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9.
10.
11.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12.
14.
15.
16.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17.
18.
19.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın