Set Çalışanı Dizilerdeki Bıçaklanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Göstererek Anlattı
Set Çalışanı Dizilerdeki Bıçaklanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Göstererek Anlattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri her zaman merak ettiğimiz konular arasındadır. Özellikle aksiyon sahnelerindeki dövüşlerin ve kavgaların çekimlerinde neler yaşanır çok merak ederiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir bıçaklanma sahnesinin çekiminde neler yaşandığı da bunlardan sadece biridir. Oyuncu bıçaklanır, her yerinden oluk oluk kan akar ve acılar içinde kıvranarak ölür. Peki bu bıçaklanma sahneleri nasıl çekilir?
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın