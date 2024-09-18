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Set Çalışanı Dizilerdeki Bıçaklanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Göstererek Anlattı

Set Çalışanı Dizilerdeki Bıçaklanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Göstererek Anlattı

yerli dizi Tiktok film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 18:05

Dizi ve filmlerdeki aksiyon sahneleri nasıl çekilir diye hep merak ederiz. Özellikle de bir bıçaklanma sahnesinde neler yaşanır çok merak edilir. İşte bu soruya yanıt set çalışanı Yener Yalçın'dan geldi. Gelin TikTok'ta anlattığı o detaya hep birlikte bakalım.

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Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri her zaman merak ettiğimiz konular arasındadır. Özellikle aksiyon sahnelerindeki dövüşlerin ve kavgaların çekimlerinde neler yaşanır çok merak ederiz.

Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri her zaman merak ettiğimiz konular arasındadır. Özellikle aksiyon sahnelerindeki dövüşlerin ve kavgaların çekimlerinde neler yaşanır çok merak ederiz.

Bir bıçaklanma sahnesinin çekiminde neler yaşandığı da bunlardan sadece biridir. Oyuncu bıçaklanır, her yerinden oluk oluk kan akar ve acılar içinde kıvranarak ölür. Peki bu bıçaklanma sahneleri nasıl çekilir?

Bir bıçaklanma sahnesinin çekiminde neler yaşandığı da bunlardan sadece biridir. Oyuncu bıçaklanır, her yerinden oluk oluk kan akar ve acılar içinde kıvranarak ölür. Peki bu bıçaklanma sahneleri nasıl çekilir?

İşte bu sorunun cevabını set çalışanı Yener Yalçın TikTok'ta çektiği bir videoyla anlattı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.

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