Set Çalışanı Dizilerdeki Bıçaklanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Göstererek Anlattı

Dizi ve filmlerdeki aksiyon sahneleri nasıl çekilir diye hep merak ederiz. Özellikle de bir bıçaklanma sahnesinde neler yaşanır çok merak edilir. İşte bu soruya yanıt set çalışanı Yener Yalçın'dan geldi. Gelin TikTok'ta anlattığı o detaya hep birlikte bakalım.