Korkutmuş! Kurtlar Vadisi Set Çalışanından Trajikomik Bir Polat Alemdar Anısı Geldi
Korkutmuş! Kurtlar Vadisi Set Çalışanından Trajikomik Bir Polat Alemdar Anısı Geldi
Kurtlar Vadisi dizisinin sanat yönetmeni Cici'nin Necat Şaşmaz ile ilgili bir garip anısı izleyenlere Şaşmaz'dan neden korkutuyor herkes dedirtti. Detaylar içerikte!
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Kurtlar Vadisi dizisi, kameraların önündeki vurdulu kırdılı sahneleriyle zaten çok gergin bir ortam, bunu hepimiz biliyoruz.
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Ya peki kamera arkasında neler yaşanıyordu? TikTok'ta bayramakkin07 adlı bir kullanıcı, dizinin sanat yönetmeni Özüdoğru Cici'nin Necati Şaşmaz ile ilgili anlattığı bir anıyı paylaştı.
Dizinin yapımcısıydı da ondan...
KV evreni böyle bir şey...
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Bu video onu gösteriyor...
Bilemiyoruz Altan, bilen anlatsın...
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