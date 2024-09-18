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Korkutmuş! Kurtlar Vadisi Set Çalışanından Trajikomik Bir Polat Alemdar Anısı Geldi

Korkutmuş! Kurtlar Vadisi Set Çalışanından Trajikomik Bir Polat Alemdar Anısı Geldi

Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi Pusu yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 17:04

Kurtlar Vadisi dizisinin sanat yönetmeni Cici'nin Necat Şaşmaz ile ilgili bir garip anısı izleyenlere Şaşmaz'dan neden korkutuyor herkes dedirtti. Detaylar içerikte!

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Kurtlar Vadisi dizisi, kameraların önündeki vurdulu kırdılı sahneleriyle zaten çok gergin bir ortam, bunu hepimiz biliyoruz.

Kurtlar Vadisi dizisi, kameraların önündeki vurdulu kırdılı sahneleriyle zaten çok gergin bir ortam, bunu hepimiz biliyoruz.

Ya peki kamera arkasında neler yaşanıyordu? TikTok'ta bayramakkin07 adlı bir kullanıcı, dizinin sanat yönetmeni Özüdoğru Cici'nin Necati Şaşmaz ile ilgili anlattığı bir anıyı paylaştı.

Ya peki kamera arkasında neler yaşanıyordu? TikTok'ta bayramakkin07 adlı bir kullanıcı, dizinin sanat yönetmeni Özüdoğru Cici'nin Necati Şaşmaz ile ilgili anlattığı bir anıyı paylaştı.

Cici'nin anlattıklarına bakılırsa KV setinde Polat'ı canlandıran Şaşmaz'ın set çalışanlarına karşı tavrının biraz tuhaf olduğunu görüyoruz. Gelin hep birlikte o anları izleyelim.

Dizinin yapımcısıydı da ondan...

Dizinin yapımcısıydı da ondan...

KV evreni böyle bir şey...

KV evreni böyle bir şey...
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Bu video onu gösteriyor...

Bu video onu gösteriyor...

Bilemiyoruz Altan, bilen anlatsın...

Bilemiyoruz Altan, bilen anlatsın...

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