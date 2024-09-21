Televizyon Tarihinin En Efsane Çiftlerinin Yüzde Kaç Toksik Olduğunu Puanladık!
Televizyon Tarihinin En Efsane Çiftlerinin Yüzde Kaç Toksik Olduğunu Puanladık!
Onedio olarak Sıla Bayrak ve Jeff Redd'i konuk ettik ve onlara televizyon tarihinin en toksik çiftlerinden bazılarını puanlamalarını istedik. Bakalım onlar kimlere hangi puanları dağıtmışlar, hep birlikte görelim.
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Televizyon ve sinema dünyasında pek çok toksik çift vardır. Öyle ki yaşadıkları doyasıya aşk gün gelir ikisini de zehirler, karakterler hikaye boyunca zehirleri kusa kusa bi' hâl olur.
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Meltem'le Haluk, Ferhunde'yle Şevket, Doğa'yla Fatih, Dudu'yla Taci ve Seyran'la Ferit derken bu liste uzar gider.
Onedio olarak bu hafta Sıla Bayrak ve Jeff Redd'i konuk ettik ve onlara dizi tarihinin en efsanevi toksik çiftlerinden bazılarını puanlamalarını istedik. Bakalım onlar bu çiftlere yüzde kaç puan vermişler, hep birlikte izleyelim:
Sizce televizyon ve sinema dünyasının en toksik çifti hangisidir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
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