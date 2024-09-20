Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' Filmi Hakkında Metafor Kasan Bir İzleyiciye Yanıtı Kapak Tadı Verdi!
Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' Filmi Hakkında Metafor Kasan Bir İzleyiciye Yanıtı Kapak Tadı Verdi!
X'te bir kullanıcı, Zeki Demirkubuz'a 'Hayat' filmindeki bir sahnenin neden öyle çekildiğini sordu. Hazırcevaplılığıyla bilinen Demirkubuz'dan da trajikomik bir yanıt gecikmedi.
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Zeki Demirkubuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hayat' filmi izleyenler tarafından çok beğeniliyor. Zaten bu başarısını da Oscar ödüllerinde En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü dalında Türkiye'nin adayı olarak çıkmasıyla tüm dünyaya gösterdi.
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Tabii bu başarıda Miray Daner ve Burak Dakak'ın da harika performansı der susarız. Miray Daner, babasının zoruyla nişanlanan Hicran'ın hikayesini harika bir şekilde izleyiciye yansıtmış.
Tabii filmde dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bazı ufak tefek hatalar da yok değil. X/Twitter'da @nemeiin adlı bir kullanıcı, "Hocam aynı sekansta Hicran’ın saçının uzak ve yakın çekimde farklı olmasının özel bi sebebi var mı?" diyerek Zeki Demirkubuz'a bir soru yöneltmiş.
Hazırcevaplılığı ve açık sözlülüğüyle bilinen Demirkubuz'dan da yanıt gecikmemiş tabii:
Peki sosyal medya kullanıcıları bu yoruma nasıl tepki vermiş? Hep birlikte gelin görelim.
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Bi insan film izlerken böyle detaylara takiliyosa o filmin icine girememistir. Bir tsne yorum da ara plan atilamaz miydi demis belli ki filmlerinin yarisi ar... Devamını Gör