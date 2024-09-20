'Title' Kavgası Çıktı! Yönetmen Cem Özüduru'nun Melikşah Altuntaş'ı Eleştirmesi Tartışma Konusu Oldu
'Title' Kavgası Çıktı! Yönetmen Cem Özüduru'nun Melikşah Altuntaş'ı Eleştirmesi Tartışma Konusu Oldu
Yönetmen Cem Özüduru, bir sinema etkinliğine Melikşah Altuntaş'ın davet edilmesini eleştirdi. Özüduru'nun paylaşımına karşı çıkanlar da oldu, destekleyenler de. Gelin bu tartışmaya hep birlikte bakalım.
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'Seyyar' ve 'Yeni Hayat' filmlerinin yönetmeni Cem Özüduru, yönetmen, senarist ve sinema yazarı başlıklarıyla alakalı paylaştığı bir gönderiyle X/Twitter'da bir tartışma konusu başlattı.
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Yönetmen paylaşımında İstanbul Modern'de düzenlenen bir sinema etkinliğine yönetmen ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş'ın davet edilmesini eleştirdi.
Özüduru'nun paylaşımını eleştirenler de oldu, destek çıkanlar da. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.
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