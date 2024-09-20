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'Title' Kavgası Çıktı! Yönetmen Cem Özüduru'nun Melikşah Altuntaş'ı Eleştirmesi Tartışma Konusu Oldu

'Title' Kavgası Çıktı! Yönetmen Cem Özüduru'nun Melikşah Altuntaş'ı Eleştirmesi Tartışma Konusu Oldu

Sinema dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 13:19

Yönetmen Cem Özüduru, bir sinema etkinliğine Melikşah Altuntaş'ın davet edilmesini eleştirdi. Özüduru'nun paylaşımına karşı çıkanlar da oldu, destekleyenler de. Gelin bu tartışmaya hep birlikte bakalım.

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'Seyyar' ve 'Yeni Hayat' filmlerinin yönetmeni Cem Özüduru, yönetmen, senarist ve sinema yazarı başlıklarıyla alakalı paylaştığı bir gönderiyle X/Twitter'da bir tartışma konusu başlattı.

'Seyyar' ve 'Yeni Hayat' filmlerinin yönetmeni Cem Özüduru, yönetmen, senarist ve sinema yazarı başlıklarıyla alakalı paylaştığı bir gönderiyle X/Twitter'da bir tartışma konusu başlattı.

Yönetmen paylaşımında İstanbul Modern'de düzenlenen bir sinema etkinliğine yönetmen ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş'ın davet edilmesini eleştirdi.

Yönetmen paylaşımında İstanbul Modern'de düzenlenen bir sinema etkinliğine yönetmen ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş'ın davet edilmesini eleştirdi.
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Özüduru'nun paylaşımını eleştirenler de oldu, destek çıkanlar da. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

Özüduru'nun paylaşımını eleştirenler de oldu, destek çıkanlar da. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

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