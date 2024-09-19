Netflix'in Çok İzlenen Bilim Kurgu Filmindeki Detay İzleyenler Tarafından Aşırı Tuhaf Bulundu
Netflix'in Çok İzlenen Bilim Kurgu Filmindeki Detay İzleyenler Tarafından Aşırı Tuhaf Bulundu
13 Eylül'de Netflix'te gösterime giren 'Çirkinler' filmi zirveye yerleşti ancak filmdeki bir detay izleyenlere aşırı tuhaf geldi.
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Başrollerinde Joey King, Keith Powers ve Brianne Tju'nun oynadığı aksiyon ve bilim kurgu filmi Uglies (Çirkinler) geçtiğimiz hafta Netflix'te gösterime girdiğinden beri zirvedeki yerini koruyor.
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Film, insanların Güzeller ve Çirkinler olarak ikiye ayrıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. 16 yaşına giren herkes fiziksel olarak güzel görünmek için estetik ameliyat geçirmeye zorlanıyor. Bunun nedeni de toplumda ayrışma yaşanmasını önlemek olarak gösteriliyor.
Filmin yönetmen koltuğunda 2000 yapımı Charlie'nin Melekleri filmiyle tanınan McG otururken senaryo Scott Westerfield'ın romanından uyarlandı.
Film her ne kadar çok izlense de karmaşık eleştirilerin odağında. Rotten Tomatoes'ta filmin puanı 10 üzerinden 3.5 ve izleyenler bu filmde "pek bir şey yok" diyorlar. Bunun yanı sıra bir detay var ki çok tartışılıyor.
Independent'ın aktardığına göre Netflix izleyicileri filmdeki bir detayı aşırı tuhaf bulmuş. Filmde insanlar Güzeller ve Çirkinler olarak ikiye ayrılıyor. Ama Çirkinler'i oynayan oyuncular da çekici insanlar. İşte insanların haklı olarak filmde saçma buldukları da olay bu!
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Pek çok izleyen bu konuyu çok eleştiriyor. İzleyenler "Onlar çirkinse başımız belada", "Senaristler bu güzel insanları çirkin diye niteliyorsa toplumumuz mahvolmuş demektir" ve "Bu insanların çirkin olması gerekmiyor muydu?" gibi yorumlar yapıyorlar. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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