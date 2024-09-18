Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'nin Filmi 'Small Things Like These'den İlk Fragman Geldi
Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'nin Filmi 'Small Things Like These'den İlk Fragman Geldi
Oppenheimer yıldızı Cillian Murphy'nin başrolde oynadığı tarihi ve dram konulu ''Small Things Like These' filminden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Oppenheimer yıldızı Cillian Murphy, Ciarán Hinds ve Michelle Fairley'in başrollerde oynadığı 'Small Things Like These' filmi 2024 yılının en merakla beklenen yapımlarından biri.
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Tarih ve dram türündeki film 1985 yılında geçiyor ve Bill Furlong adındaki bir babanın manastır tarafından saklanan rahatsız edici gerçekleri keşfetmesini konu alıyor. Film ayrıca İrlanda'nın kötü şöhretli Magdalene çamaşırhanelerine odaklanıyor.
1. "Zaten aşık oldum. Tüm zamanların en sevdiğim aktörlerinden biri.. Sabırsızlanıyorum! Bu Cillian Murphy!"
2. "Kitap hüzünlü ama ilham vericiydi"
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3. "Harika bir kitap, filmini sabırsızlıkla bekliyorum!!! Çok etkileyici!"
4. "Cillian'la ilgili mesele, onu baştan ayağa toz ve kömürle kaplasanız bile, yine de gördüğünüz en güzel adam olmasıdır"
5. "Bunu izlemek için yanımda bir kutu mendil ve biraz da valium götürmem gerekebilir çünkü, kahretsin."
6.
7. "Bunu bu yılın başlarında Berlinale'de gördüm ve hayran kaldım."
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8. "Cillian muhtemelen bir Oscar adaylığı daha alacak"
9. "Bu fragmanı izlerken tüylerim diken diken oldu. Vay canına."
10. "Fragmanın yayınlanmasından 10 saniye sonra resmen ödül kazandı"
11. "Cillian > herkes"
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