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TRT 1 Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Yayın Tarihi Taksim ve Sultanahmet'te Bir Fermanla Duyuruldu!

TRT 1 Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Yayın Tarihi Taksim ve Sultanahmet'te Bir Fermanla Duyuruldu!

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 19:52

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın ikinci sezon yayın tarihi beklenmedik bir şekilde açıklandı.

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Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir ve Tuba Ünsal'ın oynadığı TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son zamanların en popüler yapımlarından biri.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir ve Tuba Ünsal'ın oynadığı TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı son zamanların en popüler yapımlarından biri.

Osmanlı Devleti'nin en güçlü padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan dizi 11 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı.

Osmanlı Devleti'nin en güçlü padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan dizi 11 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı.

İzleyici kitlesinin ikinci sezonunu merakla beklediği diziden dikkat çeken bir haber geldi. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın tarihi Taksim ve Sultanahmet meydanında okunan bir fermanla duyuruldu.

İzleyici kitlesinin ikinci sezonunu merakla beklediği diziden dikkat çeken bir haber geldi. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın tarihi Taksim ve Sultanahmet meydanında okunan bir fermanla duyuruldu.

İkinci sezon yayın tarihi 24 Eylül olarak açıklanan o anları gelin hep birlikte izleyelim:

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