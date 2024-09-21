Fenomen Doktor, Kızılcık Şerbeti'ndeki Mantık Hatasını Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu Görkem'in hamile olduğu haberiyle hepimizi şoke ederken bebeğin Fatih'ten mi yoksa Ömer'den mi olup olmadığı kafaları karıştırmıştı. Nursema'nın akraba oldukları için DNA testinin olumlu çıkabileceğini söylemesine fenomen doktor yanıt verdi.