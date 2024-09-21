Fenomen Doktor, Kızılcık Şerbeti'ndeki Mantık Hatasını Açıkladı!
Fenomen Doktor, Kızılcık Şerbeti'ndeki Mantık Hatasını Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu Görkem'in hamile olduğu haberiyle hepimizi şoke ederken bebeğin Fatih'ten mi yoksa Ömer'den mi olup olmadığı kafaları karıştırmıştı. Nursema'nın akraba oldukları için DNA testinin olumlu çıkabileceğini söylemesine fenomen doktor yanıt verdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Görkem ve Ömer'in yasak aşkı gün yüzüne çıkarken kendini camdan aşağı atan Görkem'in hamile olduğunu öğrendiğimiz yeni sezon resmen bomba gibi başladı.
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Hastaneye kaldırılan Görkem'in hamile olduğu haberi Ünalları yıkarken bebeğin Fatih'ten mi yoksa Ömer'den mi olduğu ise kafaları daha da karıştırdı.
Yeni sezonda bu konuya değinen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, Fatih ve Ömer'in akraba olduğu için DNA'larının birbirine benzeyebileceğini ve ikisinin babalık testinin de olumlu çıkabileceğinden bahsetmişti.
TikTok fenomeni bir doktor, Kızılcık Şerbeti'ndeki bu söylemin yanlış olduğunu belirterek mantık hatası olduğunu açıkladı.
İşte o açıklama:
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