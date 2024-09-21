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Yalı Çapkını'nda Pelin Akil'in Ağlama Performansına Yoğun Eleştiri!

Yalı Çapkını'nda Pelin Akil'in Ağlama Performansına Yoğun Eleştiri!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 13:44

Yalı Çapkını'nın 3. sezonuna Ferit'in yeni partneri Diyar olarak dahil olan Pelin Akil, son bölümde ağladığı sahneyle sosyal medyada gündem oldu. Akil'in o anları izleyici tarafından komik bulundu.

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Yalı Çapkını'nın 3. sezonu Ferit ve Seyran'a yeni partnerler gelmesiyle beklenen yükselişi bir türlü tutturamadı.

Yalı Çapkını'nın 3. sezonu Ferit ve Seyran'a yeni partnerler gelmesiyle beklenen yükselişi bir türlü tutturamadı.

Ferit'in Diyar'la cilveleşmesinden tutun da Seyran'ın Sinan'la evlenmesine kadar artık Yalı Çapkını dönülmez akşamın ufkunda izleyicilerine el sallarken son bölüme Pelin Akil'in performansı damga vurdu.

Ferit'in Diyar'la cilveleşmesinden tutun da Seyran'ın Sinan'la evlenmesine kadar artık Yalı Çapkını dönülmez akşamın ufkunda izleyicilerine el sallarken son bölüme Pelin Akil'in performansı damga vurdu.

Ferit ve Seyran'ın yıllar sonra karşılaşmasının ardından Ferit'in yine dibe battığını fark eden Diyar karakteri ağlamaya başlarken Pelin Akil'in sahnedeki performansı resmen komik bulundu.

Ferit ve Seyran'ın yıllar sonra karşılaşmasının ardından Ferit'in yine dibe battığını fark eden Diyar karakteri ağlamaya başlarken Pelin Akil'in sahnedeki performansı resmen komik bulundu.

İşte Pelin Akil'in beğenilmeyen ağlama performansı:

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