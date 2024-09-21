Kızılcık Şerbeti'nde Cemal'in Kim Olduğuna Dair Teori Kafanızı Karıştıracak!
Kızılcık Şerbeti'nde Cemal'in Kim Olduğuna Dair Teori Kafanızı Karıştıracak!
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda izlediğimiz Cemal karakteri iyilik meleği gibi takılmasıyla Şerbo izleyicilerinin radarına takılırken son bölümde Cemal'in kim olduğuna dair büyük bir ipucu yakaladık!
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Haftalık kaos ihtiyacımızı gideren yegane dizi Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla müthiş bir geri dönüş yaparken bu dönüşüyle beraber diziye yeni karakterler de dahil etti.
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Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik ve Şebnem Dönmez'in kadrosuna dahil olduğu Şerboda üç karakterin hikayesi yavaş yavaş işlenirken Fırat Çelik'in canlandırdığı Cemal karakteri radarımıza takıldı.
Kıvılcım'la bir mekanda tanışıp arkadaş olan Cemal'in bu kadar iyi niyetli olması Şerbo izleyicisinin gözünden kaçmazken haliyle temkinli yaklaşmak en doğrusu oldu.
Kıvılcım'ı işe alan Cemal'in hal ve tavırlarından düzen takıntısı olduğunu anlarken ayrıca babasının iflas etmesi ve sıfırdan iş kurması onu başka bir karakterle bağlantılı çıkardı. (Yani biz öyle düşünüyoruz)
O karakter ise dizinin yeni kötü karakteri Heves!
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Son bölümde her iki karakterin de hayat hikayesindeki benzerlikler ve Cemal'in Alev'in cenazesine "Bir yakınından duyarak" gelmesi resmen kafamızdaki taşları oturttu.
Peki, sizce Heves ve Cemal kardeş olabilirler mi? Yorumlarda buluşalım...
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