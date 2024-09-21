Deccaliçe Görkem'in Sahalara Döndüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Deccaliçe Görkem'in Sahalara Döndüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından fragman yayınlayan Şerbo yine bekleneni yaptı ve kaos seviyesi arşa çıkan bir fragmanla heyecanı zirveye taşıdı.
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Gözümüzün bebeği dizimiz Kızılcık Şerbeti yine seyir zevkini arşa çıkaran bir bölümle arzıendam etti.
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Deccaliçe Görkem'in tüm aileye kendini affettirmesinin ardından sinsi sinsi sahalara geri döndüğü dizide Fatih güç hevesiyle resmen kör olmuş durumda.
Pembe'nin hangi günahının bedeli olduğunu tam olarak kestiremediğimiz Görkem'in Ünalların tüm mal varlığına çökeceğinin sinyallerini aldığımız fragman heyecanımızı zirveye taşırken fragmana yüzlerce yorum geldi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanı ve gelen tepkiler:
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İzlemeyin şöyle saçma sapan dizileri Allah aşkına, sizin yüzünüzden böyle bi ton dizi çıkıyor izlemeyin de bitsin şu saçmalık diziler artık!!