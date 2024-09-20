Özlem Gürses'ten Bahar Candan'ın Tahliye Olmasına Kızılcık Şerbeti Göndermesi
Özlem Gürses'ten Bahar Candan'ın Tahliye Olmasına Kızılcık Şerbeti Göndermesi
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan tahliye oldu. Söz konusu olaya sessiz kalmayan Özlem Gürses, Kızılcık Şerbeti göndermesiyle ağlanacak halimize güldürdü.
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.
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Söz konusu duruşmada karar verilirken Bahar Candan ve diğer 6 sanık tahliye edildi.
Söz konusu kararın ardından Candan'ın kardeşi Nihal Candan, "Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin Bahar" şeklinde açıklama yaparken o anlara Özlem Gürses sessiz kalamadı.
Özlem Gürses söz konusu olaya Kızılcık Şerbeti göndermesi yaparak "Şerbetin senaryosu bile daha mümkün geliyor" paylaşımı yaptı.
İşte Özlem Gürses'in o paylaşımı:
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