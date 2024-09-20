Görüş Bildir
Haberler
TV
Özlem Gürses'ten Bahar Candan'ın Tahliye Olmasına Kızılcık Şerbeti Göndermesi

Özlem Gürses'ten Bahar Candan'ın Tahliye Olmasına Kızılcık Şerbeti Göndermesi

Kızılcık Şerbeti Bahar Candan
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 22:15

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan tahliye oldu. Söz konusu olaya sessiz kalmayan Özlem Gürses, Kızılcık Şerbeti göndermesiyle ağlanacak halimize güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Söz konusu duruşmada karar verilirken Bahar Candan ve diğer 6 sanık tahliye edildi.

Söz konusu duruşmada karar verilirken Bahar Candan ve diğer 6 sanık tahliye edildi.

Burada bahsetmiştik:

Söz konusu kararın ardından Candan'ın kardeşi Nihal Candan, "Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin Bahar" şeklinde açıklama yaparken o anlara Özlem Gürses sessiz kalamadı.

Özlem Gürses söz konusu olaya Kızılcık Şerbeti göndermesi yaparak "Şerbetin senaryosu bile daha mümkün geliyor" paylaşımı yaptı.

Özlem Gürses söz konusu olaya Kızılcık Şerbeti göndermesi yaparak "Şerbetin senaryosu bile daha mümkün geliyor" paylaşımı yaptı.

İşte Özlem Gürses'in o paylaşımı:

İşte Özlem Gürses'in o paylaşımı:
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın