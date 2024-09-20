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Dolandırıcılık ve Suç Örgütüne Üye Olmak Suçlarından Yargılanan Bahar Candan Tahliye Edildi!

Dolandırıcılık ve Suç Örgütüne Üye Olmak Suçlarından Yargılanan Bahar Candan Tahliye Edildi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 20:10

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık ve Bahar Candan tahliye edildi.

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava görüldü.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava görüldü.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada karar belli oldu.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada karar belli oldu.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık ve Bahar Candan tahliye edildi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık ve Bahar Candan tahliye edildi.

Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar 👇🏻

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