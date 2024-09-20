Engin'in Soğuk Tavırları Dikkat Çekmişti: Dilan Polat'tan Eşi ve Kayınvalidesiyle 'Sorun Yok' Paylaşımı Geldi!
Engin'in Soğuk Tavırları Dikkat Çekmişti: Dilan Polat'tan Eşi ve Kayınvalidesiyle 'Sorun Yok' Paylaşımı Geldi!
Tahliyesinin ardından sosyal medyaya bomba gibi bir dönüş yapan Dilan Polat'tan eşi Engin Polat ve kayınvalidesi Şükran Polat ile 'sorun yok' paylaşımı geldi.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.
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Cezaevine girmeden önce paylaşımları ile gündeme gelen Dilan Polat'ın sosyal medya kullanımı eşi tarafından yasaklansa da Engin Polat tahliye olduğu gün, Dilan Polat sosyal medyaya bomba gibi geri dönmüştü.
Başlarda ara ara paylaşımlar yapan Polat, son birkaç gündür uzayıp giden hikayelerine de geri döndü. Hatta geçtiğimiz saatlerde açtığı canlı yayına eşi Engin'i bile davet etti. Ancak Engin Polat, eşinin davetini reddederek canlı yayına katılmadı.
Tahliye olduğu ilk gün de Dilan Polat'a soğuk davranışları ile gündeme gelen Engin Polat'ın son hamlesi de ikilinin arasının bozuk olduğu iddialarını güçlendirdi tabii.
Dilan Polat ise geçtiğimiz saatlerde önce eşi Engin Polat'la 👇🏻
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Daha sonra da kayınvalidesi Şükran Polat'la bir paylaşım yaparak cümle aleme 'Sorun yok' mesajı verdi!
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