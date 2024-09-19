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Böyle Değişim Görülmedi: Kilo Verip Eski Haline Dönen Yerli DiCaprio Arda Kural'ın Son Hali Olay Oldu!

Böyle Değişim Görülmedi: Kilo Verip Eski Haline Dönen Yerli DiCaprio Arda Kural'ın Son Hali Olay Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 19:52

Sık sık geçirdiği değişimler ile gündeme gelen Yerli DiCaprio Arda Kural bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi.

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90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran, hepimizin gönlüne yerli DiCaprio olarak kazınan Arda Kural'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran, hepimizin gönlüne yerli DiCaprio olarak kazınan Arda Kural'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Daha sonra birden sırra kadem basarak ekranlardan uzaklaşan Kural, günlerce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüş ve yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı hatırlarsanız.

Daha sonra birden sırra kadem basarak ekranlardan uzaklaşan Kural, günlerce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüş ve yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı hatırlarsanız.

Tedavi sürecinin ardından "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine geri dönen ünlü isim, verdiği kilolar ve geçirdiği değişim ile de çok konuşulmuştu.

Tedavi sürecinin ardından "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine geri dönen ünlü isim, verdiği kilolar ve geçirdiği değişim ile de çok konuşulmuştu.

Son zamanlarda katıldığı programlar ve açıklamaları ile gündeme gelen Arda Kural yine imaj değişikliğiyle sevenlerini şaşırttı. Kural'ın son hali görenlere "Bu ne yakışıklılık" dedirtti.

Son zamanlarda katıldığı programlar ve açıklamaları ile gündeme gelen Arda Kural yine imaj değişikliğiyle sevenlerini şaşırttı. Kural'ın son hali görenlere "Bu ne yakışıklılık" dedirtti.

Gelin, önce Arda Kural'ın son haline bakalım 👇🏻

Gelin, önce Arda Kural'ın son haline bakalım 👇🏻
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