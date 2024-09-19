Böyle Değişim Görülmedi: Kilo Verip Eski Haline Dönen Yerli DiCaprio Arda Kural'ın Son Hali Olay Oldu!
Böyle Değişim Görülmedi: Kilo Verip Eski Haline Dönen Yerli DiCaprio Arda Kural'ın Son Hali Olay Oldu!
Sık sık geçirdiği değişimler ile gündeme gelen Yerli DiCaprio Arda Kural bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran, hepimizin gönlüne yerli DiCaprio olarak kazınan Arda Kural'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra birden sırra kadem basarak ekranlardan uzaklaşan Kural, günlerce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüş ve yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı hatırlarsanız.
Tedavi sürecinin ardından "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine geri dönen ünlü isim, verdiği kilolar ve geçirdiği değişim ile de çok konuşulmuştu.
Son zamanlarda katıldığı programlar ve açıklamaları ile gündeme gelen Arda Kural yine imaj değişikliğiyle sevenlerini şaşırttı. Kural'ın son hali görenlere "Bu ne yakışıklılık" dedirtti.
Gelin, önce Arda Kural'ın son haline bakalım 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım 👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın