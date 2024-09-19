Sus İşareti Yapmıştı: THY Hostesine Saldırıp Polisle Tartışan Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses Açıklaması!
Sus İşareti Yapmıştı: THY Hostesine Saldırıp Polisle Tartışan Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses Açıklaması!
İbrahim Tatlıses, THY hostesine saldırdığı ve polisle tartıştığı görüntülerle gündeme gelen kızı hakkında sorulan sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Dilan Çıtak ise babası ile ilgili sorulan soruları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız Dilan Çıtak, dün gece THY hostesiyle girdiği tartışmayla gündeme gelmiş ve ünlü ismin kedisini pusetten çıkardığı için hostesle karşılıklı atışmaya girdiği öğrenilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Tatlıses ise daha sonra polisle yaşadığı tartışmayla gündeme düşen Dilan Çıtak hakkında sorulan sorulara 'Sus işareti' yapmakla yetinmiş ve sessizliğini korumuştu.
Bugün Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'a röportaj veren Dilan Çıtak, babasının aksine sorulan soruları teker teker yanıtladı.
Muhabirlerin "Babanız sizinle ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yorum yok" cevabını veren Dilan Çıtak, aralarındaki maddi konulara da açıklık getirdi.
Dilan Çıtak, "Maddi beklentim yok, ama mirasçıyım. Miras haktır, vazgeçmem. Benim kültürümle, onun kültürü uyuşmuyor." açıklamalarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın